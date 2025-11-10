 Aller au contenu principal
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 11:33

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,42% pour le Dow Jones .DJI , de 0,97% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 1,5% pour le Nasdaq.

* METSERA MTSR.O , PFIZER PFE.N - Metsera a annoncé vendredi avoir accepté une offre d'acquisition d'un montant de 10 milliards de dollars (8,6 milliards d'euros) de la part de Pfizer, mettant fin à la concurrence que se livraient le laboratoire américain et son rival danois Novo Nordisk

NOVOb.CO .

* SECTEUR AERIEN - Le Sénat américain a approuvé dimanche soir la soumission au vote de la chambre haute du Congrès un texte amendé de financement de l'administration fédérale jusqu'au 30 janvier 2026, franchissant une première étape vers une sortie du "shutdown", qui a provoqué de fortes perturbations dans le trafic aérien aux Etats-Unis.

Des centaines de milliers de voyageurs ont vu leurs vols retardés ou annulés dimanche, lors de la pire journée de perturbations depuis le début de la fermeture des services publics américains, alors que le secrétaire aux Transports Sean Duffy a prévenu que la situation devrait encore empirer à l'approche de la fête de Thanksgiving.

* NVIDIA NVDA.O - Le directeur général du géant de l'intelligence artificielle, Jensen Huang, a déclaré samedi que le groupe connaissait une "très forte demande" pour ses puces Blackwell, à l'occasion d'un événement organisé par son partenaire de longue date Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC).

* AMAZON AMZN.O a annoncé vendredi avoir étendu son service de commerce électronique à bas prix Amazon Bazaar, connu sous le nom de Haul aux États-Unis, à 14 marchés supplémentaires, intensifiant ainsi la concurrence avec ses rivaux chinois Shein et Temu.

* TESLA TSLA.O - Le responsable du programme Cybertruck, Siddhant Awasthi, a annoncé dimanche soir qu'il quittait le constructeur américain de véhicules électriques après plus de huit ans au sein de l'entreprise.

* ORACLE ORCL.N - Un consortium d'une vingtaine de banques, dont Goldman Sachs Group GS.N , accordera un prêt d'environ 18 milliards de dollars pour financer la construction d'un campus de centres de données lié à Oracle au Nouveau-Mexique, a rapporté vendredi l'agence Bloomberg.

* RIVIAN RIVN.O - Le constructeur de pick-ups et de SUV électriques a annoncé vendredi qu'il accordait à son directeur général un plan de rémunération d'une valeur pouvant atteindre 4,6 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

* RUMBLE RUM.O - La plateforme vidéo, qui héberge le réseau social Truth Social du président Donald Trump, va acquérir la société allemande d'intelligence artificielle Northern Data NB2.DE dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à environ 767 millions de dollars (662,84 millions d'euros), selon un communiqué publié lundi.

* VISA V.N et MASTERCARD MA.N - Les sociétés de paiement sont sur le point de conclure un accord avec les commerçants en réduisant les frais payés par les magasins et en leur donnant plus de pouvoir pour refuser certaines cartes de crédit, a rapporté samedi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

* SONDER SOND.O - L'opérateur hôtelier MARRIOT MAR.O a annoncé dimanche que son accord de licence avec la société de location d'hébergements avait été résilié en raison d'un manquement de la part de Sonder.

* BOEING BA.N - L'agence chargée de la réglementation de l'aviation civile aux États-Unis a déclaré samedi qu'elle interdisait pour le moment de voler aux avions MD-11 du constructeur aéronautique Boeing, dans l'attente d'inspections, après un accident survenu en début de semaine dernière impliquant un avion-cargo MD-11 d'UPS <UPS. N> et qui a fait au moins 14 morts dans le Kentucky.

* AMGEN AMGN.O - Le médicament anti-cholestérol Repatha a réduit de 25% les événements cardiovasculaires graves chez les patients à risque n'ayant jamais subi de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral, selon les résultats d'une vaste étude présentée samedi.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

