Les actions liées aux drones et AeroVironment s'envolent en raison des conflits au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'activité boursière, ajout d'entreprises)
2 mars - ** Les actions liées aux drones montent en flèche le lundi, alors que le conflit iranien s'intensifie et entraîne la région du Moyen-Orient dans la guerre ** Les frappes israélo-américaines et les représailles iraniennes du week-end se répercutent sur divers secteurs à l'échelle mondiale
** AeroVironment AVAV.O bondit de 17 % pour atteindre son plus haut niveau en un mois, Kratos Defense & Security Solutions
KTOS.O progresse de 8 %, Red Cat Holding RCAT.O augmente de 26 %
** Unusual Machines UMAC.A , qui vend des lunettes vidéo à très faible latence pour les pilotes de drones, en hausse de ~11%
** Les actions de nLIGHT LASR.O , fournisseur de semi-conducteurs et de lasers à fibre de haute puissance pour les applications aérospatiales et de défense, y compris la lutte contre les systèmes sans pilote, ont augmenté de 14% pour atteindre de nouveaux records ** ZenaTech ZENA.O , société canadienne spécialisée dans les solutions de drones d'intelligence artificielle pour les secteurs de l'agriculture, de la défense et de la logistique, en hausse de 7 % ** Les entreprises de défense américaines telles que Lockheed Martin LMT.N et RTX RTX.N grimpent toutes deux de plus de 3 % sur la séance
** L'indice général NYSE Arca Defense Index .DFII est en hausse de 2% sur la séance, à environ 2% du plus haut historique intrajournalier atteint en janvier
