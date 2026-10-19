 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions liées aux cryptomonnaies remontent après le rebond du bitcoin
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 14:11

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 octobre - ** Les entreprises liées aux cryptomonnaies et à la blockchain progressent en pré-ouverture après que le bitcoin BTC= a gagné plus de 1,7 %

** Le bitcoin est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis près d'un mois, si cette tendance se confirme

** Le bitcoin, la plus grande cryptomonnaie au monde, a progressé de près de 1,7 % lundi et a atteint 82.275,99 dollars (XX.XXX,XX euros), tandis que l'Ether ETH= a augmenté de 2,9 % pour s'établir à 2.417,6 dollars (X.XXX,X euros)

** L'action de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase Global COIN.O a progressé de 1,4 %

** Strategy MSTR.O , détenteur de BTC, a progressé de 1,6 %. Le titre avait chuté de près de 10 % vendredi dernier après que les modifications prévues par MSCI concernant les règles d’indexation ont accru le risque d’exclusion de ses indices mondiaux, ce qui pourrait compromettre des milliards de dollars de demande provenant des fonds passifs

** La plateforme de trading grand public Robinhood Markets

HOOD.O progresse de 1,6 %

** Les sociétés de minage de cryptomonnaies progressent: Riot Platforms Inc RIOT.O +4,3 %, Mara Holdings MARA.O +4 %, Bit Digital BTBT.O +4,1 %

** Les actions d’American Bitcoin ABTC.O , soutenue par les deux fils aînés du président Trump, ont progressé de 2,9 %; ABTC est une filiale détenue majoritairement par Hut 8 HUT.O , qui affiche une hausse de 4,4 %

** Le fabricant de machines de minage de BTC Canaan CAN.O a progressé de 6,5 %, tandis que l’émetteur de stablecoins Circle Internet CRCL.N a gagné 2,2 %

** Les actions liées à l'Ether, Bitmine Immersion Technologies BMNR.A et Sharplink Gaming SBET.O , ont progressé respectivement d'environ 1,6 % et 1,2 %

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le BTC affiche une baisse de 6,2 % depuis le début de l'année, tandis que l'ETH recule d'environ 18,7 % depuis le début de l'année

Cryptoactif
Devises

Valeurs associées

AMERICAN BITCO RG-A
7,7800 USD NASDAQ +2,91%
BIT DIGITAL
0,9454 USD NASDAQ -1,50%
BTC/USD
82 116,1921 USD CryptoCompare +1,18%
CANAAN SP ADR-A
0,2420 USD NASDAQ +4,54%
COINBASE GLB RG-A
171,1901 USD NASDAQ -1,14%
HUT 8
67,9200 USD NASDAQ +0,25%
ISHARES BIT TRST
46,3000 USD NASDAQ +0,33%
MARA HLDGS
7,5950 USD NASDAQ +0,86%
RIOT PLATFORMS
14,1718 USD NASDAQ +3,29%
ROBINHOOD MARKETS
98,3639 USD NASDAQ -0,51%
SHARPLINK
7,4400 USD NASDAQ -1,72%
STRATEGY RG-A
139,0300 USD NASDAQ +1,61%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 831,48 -1,57%
Pétrole Brent
108,34 +2,51%
POXEL
0,232 +56,76%
STELLANTIS
3,813 -4,30%
SOITEC
128,5 -0,04%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank