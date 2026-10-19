Les actions liées aux cryptomonnaies remontent après le rebond du bitcoin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 octobre - ** Les entreprises liées aux cryptomonnaies et à la blockchain progressent en pré-ouverture après que le bitcoin BTC= a gagné plus de 1,7 %

** Le bitcoin est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis près d'un mois, si cette tendance se confirme

** Le bitcoin, la plus grande cryptomonnaie au monde, a progressé de près de 1,7 % lundi et a atteint 82.275,99 dollars (XX.XXX,XX euros), tandis que l'Ether ETH= a augmenté de 2,9 % pour s'établir à 2.417,6 dollars (X.XXX,X euros)

** L'action de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase Global COIN.O a progressé de 1,4 %

** Strategy MSTR.O , détenteur de BTC, a progressé de 1,6 %. Le titre avait chuté de près de 10 % vendredi dernier après que les modifications prévues par MSCI concernant les règles d’indexation ont accru le risque d’exclusion de ses indices mondiaux, ce qui pourrait compromettre des milliards de dollars de demande provenant des fonds passifs

** La plateforme de trading grand public Robinhood Markets

HOOD.O progresse de 1,6 %

** Les sociétés de minage de cryptomonnaies progressent: Riot Platforms Inc RIOT.O +4,3 %, Mara Holdings MARA.O +4 %, Bit Digital BTBT.O +4,1 %

** Les actions d’American Bitcoin ABTC.O , soutenue par les deux fils aînés du président Trump, ont progressé de 2,9 %; ABTC est une filiale détenue majoritairement par Hut 8 HUT.O , qui affiche une hausse de 4,4 %

** Le fabricant de machines de minage de BTC Canaan CAN.O a progressé de 6,5 %, tandis que l’émetteur de stablecoins Circle Internet CRCL.N a gagné 2,2 %

** Les actions liées à l'Ether, Bitmine Immersion Technologies BMNR.A et Sharplink Gaming SBET.O , ont progressé respectivement d'environ 1,6 % et 1,2 %

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le BTC affiche une baisse de 6,2 % depuis le début de l'année, tandis que l'ETH recule d'environ 18,7 % depuis le début de l'année