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Les actions liées aux cryptomonnaies rebondissent alors que le bitcoin atteint son plus haut niveau depuis trois mois
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 20:14
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions liées aux cryptomonnaies cotées aux États-Unis rebondissent alors que le bitcoin atteint son plus haut niveau depuis trois mois

** Le bitcoin BTC= , la plus grande cryptomonnaie au monde, était en hausse de 4,8 % à 81 105,73 dollars

** La plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase Global

COIN.O bondit de 10,6 %, tandis que Strategy MSTR.O , qui mise sur la hausse du bitcoin, gagne 15 %

** La plateforme de trading Robinhood Markets HOOD.O progresse de 16,3 %, tandis que Webull BULL.O affiche une hausse de 12 %

** Le BTC a fortement rebondi ces dernières semaines après que le président américain Donald Trump a exhorté le Congrès à adopter un projet de loi sur les cryptomonnaies , et a bénéficié d’un coup de pouce important suite à la décision du département du Trésor de soutenir les obligations à long terme

** Les sociétés minières de cryptomonnaies gagnent également du terrain: Riot Platforms RIOT.O +11,4 %, Mara Holdings

MARA.O +10 %, Bit Digital BTBT.O +15,8 %

** L'action American Bitcoin ABTC.O , soutenue par les deux fils aînés du président Trump, bondit de 18,4 %

** L’émetteur de stablecoins Circle Internet CRCL.N progresse de 15,8 %, tandis que le fabricant de mineurs de BTC Canaan CAN.O bondit de 23,4 %

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