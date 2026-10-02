Les actions liées aux cryptomonnaies progressent alors que le bitcoin s'apprécie d'environ 2 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** Les actions cotées aux États-Unis des entreprises liées aux cryptomonnaies et à la blockchain progressent, dans le sillage de la hausse du bitcoin BTC= et de l'ethereum ETH=

** Le bitcoin, la plus grande cryptomonnaie au monde, progresse de 2,1 % à 86 376,5 dollars, en hausse pour la quatrième séance consécutive; l'ether gagne 1,9 % à 2 749,3 dollars

** La plateforme d’échange de cryptomonnaies Coinbase Global

COIN.O bondit de 2,9 %, tandis que Strategy MSTR.O , qui mise sur la hausse du bitcoin, progresse de 3,1 %

** La plateforme de trading Robinhood Markets HOOD.O progresse de 1,8 %, tandis que Webull BULL.O affiche une hausse de 1,2 %

** Les sociétés de minage de cryptomonnaies progressent également: Riot Platforms RIOT.O de 2,2 %, Mara Holdings

MARA.O de 2,7 % et Bit Digital BTBT.O de 3 %

** Les actions d’American Bitcoin ABTC.O , soutenues par les deux fils aînés du président Donald Trump, bondissent de 3,3 %; ABTC est une filiale détenue majoritairement par Hut 8

HUT.O , qui progresse de 1,9 %

** L'émetteur de stablecoins Circle Internet CRCL.N progresse de 2,5 %; le fabricant de machines de minage de BTC Canaan CAN.O bondit de 3,1 %

** L'ETF ProShares Bitcoin Strategy BITO.P progresse de 2,1 %; l'ETF iShares Bitcoin Trust IBIT.O s'apprécie de 2 %

** Les actions liées à l'Ether, Bitmine Immersion Technologies BMNR.A et Sharplink Gaming SBET.O , progressent respectivement de 3,2 % et 3,5 %