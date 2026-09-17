Les actions liées aux cryptomonnaies progressent alors que la SEC ouvre la voie au négoce de titres tokenisés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Les actions des entreprises liées aux cryptomonnaies progressent après que la SEC américaine a accordé une dérogation de cinq ans à de nombreuses règles d’enregistrement applicables aux bourses et aux courtiers pour les plateformes qui négocient des actions tokenisées

** Le secteur des cryptomonnaies estime que la tokenisation des titres pourrait permettre de proposer des transactions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un règlement instantané et la détention fractionnée d'actions

** Robinhood HOOD.O , Kraken et plusieurs autres bourses de cryptomonnaies proposent déjà des actions tokenisées à l’étranger; le titre HOOD progresse de 3,1 %

** Coinbase COIN.O , qui annonce son intention de lancer des actions tokenisées aux États-Unis dès que la réglementation le permettra, progresse de 1,3 %

** Webull BULL.O , un concurrent du secteur, progresse de 1,1 %, tandis que CBOE Global CBOE.Z recule de 1,3 %; les opérateurs boursiers du CME Group CME.O enregistrent une légère baisse