 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions liées aux cryptomonnaies progressent alors que la SEC ouvre la voie au négoce de titres tokenisés
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 15:56
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Les actions des entreprises liées aux cryptomonnaies progressent après que la SEC américaine a accordé une dérogation de cinq ans à de nombreuses règles d’enregistrement applicables aux bourses et aux courtiers pour les plateformes qui négocient des actions tokenisées

** Le secteur des cryptomonnaies estime que la tokenisation des titres pourrait permettre de proposer des transactions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un règlement instantané et la détention fractionnée d'actions

** Robinhood HOOD.O , Kraken et plusieurs autres bourses de cryptomonnaies proposent déjà des actions tokenisées à l’étranger; le titre HOOD progresse de 3,1 %

** Coinbase COIN.O , qui annonce son intention de lancer des actions tokenisées aux États-Unis dès que la réglementation le permettra, progresse de 1,3 %

** Webull BULL.O , un concurrent du secteur, progresse de 1,1 %, tandis que CBOE Global CBOE.Z recule de 1,3 %; les opérateurs boursiers du CME Group CME.O enregistrent une légère baisse

Cryptoactif
Devises

Valeurs associées

CME GROUP RG-A
270,5300 USD NASDAQ -0,71%
COINBASE GLB RG-A
169,1550 USD NASDAQ +2,82%
ROBINHOOD MARKETS
107,5200 USD NASDAQ +2,97%
WEBULL
7,7050 USD NASDAQ +0,20%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
103,39 -2,09%
CAC 40
8 189,32 +0,60%
2CRSI
28,78 -0,96%
BIOPHYTIS
0,0509 +11,14%
HAFFNER ENERGY
0,551 -9,82%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank