Les actions liées à l'immobilier bondissent suite à l'ordre d'achat de 200 milliards de dollars d'obligations hypothécaires donné par Trump

Trump met l'accent sur le marché du logement

Les prêteurs hypothécaires, les constructeurs d'habitations, les évaluateurs de crédit et les sociétés de placement immobilier bondissent

L'accessibilité du logement est un enjeu politique majeur

Les analystes estiment que cette décision pourrait réduire les écarts de taux d'intérêt sur les prêts hypothécaires

Les prêteurs hypothécaires américains et les actions liées au logement ont bondi vendredi après que le président Donald Trump a ordonné l'achat de 200 milliards de dollars d'obligations hypothécaires dans le but de réduire les coûts du logement.

L'accessibilité au logement aux États-Unis est restée sous pression, car les taux hypothécaires élevés et les prix élevés des logements ont écarté de nombreux acheteurs potentiels et ralenti l'activité sur le marché du logement.

M. Trump a déclaré , dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux Truth Social, que l'achat visait à réduire les taux hypothécaires et les paiements mensuels afin de rendre le logement abordable.

"J'accorde une attention particulière au marché du logement", a-t-il ajouté.

Le directeur de l'Agence fédérale américaine de financement du logement, Bill Pulte, a déclaré sur X plus tard dans la journée de jeudi que les géants du financement hypothécaire contrôlés par le gouvernement américain, Fannie Mae FNMA.PK et Freddie Mac FMCC.PK , allaient procéder à l'achat. Leurs actions, qui se négocient de gré à gré, ont progressé de 1,2 % chacune.

"Ce n'est pas une surprise", ont écrit les analystes de TD Cowen dans une note, ajoutant que cette décision pourrait contribuer à réduire l'écart entre le prêt hypothécaire à 30 ans et le rendement du Trésor à 10 ans.

Une réduction de l'écart peut se traduire par une baisse des taux hypothécaires pour les acquéreurs de logements, une diminution des coûts d'emprunt et une augmentation potentielle de la demande de logements.

"Chaque petit geste contribuera à faire baisser les rendements hypothécaires, mais cela pourrait s'avérer contre-productif en termes d'accessibilité au logement. Il se peut que quelques personnes hésitent à mettre leur maison en vente, mais cela augmentera également la demande de logements", a déclaré à Reuters Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

L'indice Philadelphia Housing .HGX a progressé de 4,8 % et l'indice MSCI US REIT .RMZ a également augmenté de 0,6 %.

FAIRE REVENIR LES CONSOMMATEURS

Les investisseurs surveillent de près les mesures politiques, l'évolution du marché ou la baisse des taux d'intérêt qui pourraient faire revenir les acheteurs et augmenter les volumes de prêts hypothécaires après un ralentissement prolongé de l'immobilier.

Le prêteur à la consommation LoanDepot LDI.N a fait un bond de 24 %, tandis que Rocket Companies RKT.N a gagné 6,6 %. UWM Holdings UWMC.N était en hausse de 11,6 % et Opendoor Technologies OPEN.O a augmenté de près de 19 %.

Les principaux constructeurs de maisons Lennar LEN.N et D.R. Horton DHI.N étaient en hausse de 7,5% et 6%, respectivement, tandis que PulteGroup PHM.N a gagné 6%.

Les sociétés d'évaluation du crédit à la consommation, qui gagnent de l'argent grâce aux vérifications de crédit liées à l'activité de prêt, ont également progressé, Fair Isaac

FICO.N , Equifax EFX.N et TransUnion TRU.N augmentant de 4,6 % à 5 %.

Les décideurs politiques ont été confrontés à une pression croissante pour trouver des moyens de réduire les coûts d'emprunt et de relancer l'activité immobilière après des années de demande modérée et de croissance lente des prêts, la question prenant de l'ampleur à Washington avant les élections de mi-mandat.

"La rhétorique politique sur le marché du logement (est) ne ralentit pas", ont écrit les analystes de Jefferies dans une note.

La maison de courtage a estimé que les taux hypothécaires devraient tomber dans la fourchette moyenne à haute de 5 % par rapport à leur taux actuel de 6,2 % pour améliorer l'accessibilité du logement et ramener les consommateurs sur le marché.

En début de semaine, M. Trump a également déclaré que son administration s'apprêtait à interdire aux entreprises de Wall Street d'acheter des maisons individuelles afin de faire baisser les prix de l'immobilier.

"Le plus gros problème du logement est l'offre, pas la demande, et le moyen de résoudre le problème de l'offre se situe au niveau local avec le zonage et les réglementations, et non au niveau fédéral", a déclaré M. Jacobsen.