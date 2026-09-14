Les actions liées à l'IA chutent après un appel du secteur à ralentir au nom de la sécurité

* Le DG d'Anthropic a appelé à freiner le développement de l'IA face aux inquiétudes en matière de sécurité

* OpenAI ne procédera pas à une IPO cette année, dit son DG

* Les semi-conducteurs européens reculent, dans le sillage des valeurs asiatiques

par Gregor Stuart Hunter

Les actions liées à l'IA chutent lundi après que les patrons des entreprises américaines développant les modèles d'IA les plus avancés ont averti que le rythme de développement devait ralentir pour éviter toute menace pour l'humanité.

Dans un long essai publié samedi sur X, le directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, a appelé les entreprises spécialisées dans l'IA à ralentir le rythme auquel elles améliorent les capacités de leurs modèles, face aux craintes grandissantes d'une utilisation abusive de l'intelligence artificielle (IA).

Elon Musk, qui dirige xAI, et Sam Altman, directeur général d'OpenAI, ont tous deux déclaré partager l'avis de Dario Amodei.

Le directeur général d'Anthropic a écrit que d'ici six à douze mois, les agents d'IA pourraient être capables de "prendre le contrôle de l'intégralité d'internet, ce qui pourrait entraîner des centaines de milliards de dollars de dégâts".

Le patron d'OpenAI, qui édite ChatGPT, a également déclaré que l'entreprise ne procéderait pas à une introduction en Bourse (IPO) cette année, invoquant des préoccupations en matière de sécurité.

Au Japon, l'action de SoftBank 9984.T , qui détient quelque 13% du capital d'OpenAI, a chuté lundi de 10,72%.

À Taipei, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)

2330.TW a reculé de 1,24%.

En Corée du Sud, SK Hynix 000660.KS a perdu 6,35 % et Samsung Electronics 005930.KS a reculé de 4,05 %. L'indice Kospi .KS11 , à forte composante technologique, a chuté de 3,26%.

En Europe, le compartiment technologique .SX8P affiche lundi la plus forte perte sectorielle de la séance, reculant de 2,69% vers 0925 h40 GMT.

À Paris, Soitec SOIT.PA chute de 14,4% et STMicroelectronics STMPA.PA plonge de 6,1%.

Ailleurs en Europe, ASML ASML.AS recule de 5,7% et Infineon IFXGn.DE perd 8,6%

Dans le sillage des inquiétudes concernant l'IA, les valeurs liées aux centres de données reculent également, Legrand

LEGD.PA et Schneider SCHN.PA perdant respectivement 5,6% et 5,6%.

DES RISQUES "INACCEPTABLES"

La société Anthropic, basée à San Francisco, a annoncé jeudi avoir empêché l'utilisation de son modèle d'intelligence artificielle Claude dans des projets d'armes biologiques ainsi que dans une campagne présumée d'espionnage informatique liée à la Russie contre l'Ukraine.

L'inquiétude concernant les dangers potentiels de l'IA s'est amplifiée lorsque Jacob Coxon, chercheur chez Anthropic, a démissionné en déclarant que "les personnes qui développent l'IA croient sincèrement qu'elle pourrait tous nous tuer d'ici la fin de la décennie".

Sam Altman, d’OpenAI, a déclaré dans une interview que les risques d’extinction de l’humanité posés par l’IA étaient "inacceptables".

Le président américain Donald Trump a en revanche comparé dimanche les détracteurs de l’IA à des "forces très négatives" évoquant des scénarios qui ne se produiront pas, et a déclaré vouloir s’assurer que les États-Unis restent le chef de file du secteur.

Les opérations boursières liées à l’IA ont largement alimenté la hausse des marchés boursiers mondiaux depuis le lancement de ChatGPT par OpenAI en 2022. Toutefois, des cyberattaques menées dernièrement par des agents d’IA rebelles et le mécontentement du public face à la construction de centres de données ont suscité une opposition au développement de ce secteur.

Les gouvernements américain et chinois devraient tenir des pourparlers sur la sécurité de l’IA dans le cadre des discussions bilatérales prévues ce mois-ci, selon deux personnes au fait des projets.

Le Global Times, journal chinois appartenant à l'État, a vivement critiqué le point du vue de Dario Amodei, le qualifiant de "scénario de guerre froide" destiné à freiner le développement technologique du pays.

Certains investisseurs ont balayé d’un revers de main les avertissements d’Anthropic et d’OpenAI.

Michael Burry, dont les paris prémonitoires contre le marché immobilier américain avant la crise financière de 2008 ont été relatés dans le film "The Big Short", a déclaré dans un message sur X que ces avertissements n’étaient que "du battage médiatique" et servaient à "masquer un véritable ralentissement de la croissance incontrôlable".

D’autres ont estimé que ces avertissements sont susceptibles d'être un facteur de pression.

"À court terme, ces avertissements pourraient encore peser sur les valeurs liées à l’IA et aux puces électroniques", a déclaré Charu Chanana, stratégiste en chef des investissements chez Saxo Bank à Singapour.

"Leurs valorisations reposent à la fois sur une forte demande et sur un rythme effréné de progrès technologiques", a-t-elle ajouté. "Lorsque les attentes sont aussi élevées, même un simple retard potentiel peut déclencher des prises de bénéfices."

Mais la question la plus importante pour les marchés concernant l’IA est de savoir qui, en fin de compte, tirera profit de tous les capitaux investis dans la mise en place de nouvelles capacités, a déclaré Sébastien Mallet, gestionnaire de portefeuille chez T. Rowe Price à Londres.

"Il ne fait guère de doute que l’IA va changer le monde", a-t-il déclaré. "Mais cela ne signifie pas nécessairement que chaque investissement réalisé aujourd’hui générera un rendement attractif."

(Rédigé par Gregor Stuart Hunter, avec la contribution de Rocky Swift ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)