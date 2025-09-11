 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les actions liées à l'Ether augmentent alors que la crypto-monnaie atteint son plus haut niveau en une semaine
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 11:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** Les actions des sociétés liées à l'éther augmentent avant la mise sur le marché, la crypto-monnaie sous-jacente ETH= atteignant son plus haut niveau en une semaine; dernière hausse de 2,3% à 4.429,81 $

** Bitmine Immersion Technologies BMNR.A , soutenu par Peter Thiel, augmente de 6,1%, BTCS BTCS.O de 1,4%

** Sharplink Gaming SBET.O bondit de 2,2%, tandis que Bit Digital BTBT.O augmente de 2,5%

** iShares ethereum Trust ETF ETHA.O bondit de 2,5%

** La deuxième plus grande crypto-monnaie est devenue un choix populaire par rapport à au bitcoin BTC= cette année, augmentant de 32% par rapport à la hausse d'environ 22% du bitcoin

BIT DIGITAL
2,9650 USD NASDAQ +7,04%
BTC/USD
113 830,1871 USD CryptoCompare -0,02%
BTCS
4,1900 USD NASDAQ -0,71%
ETH/USD
4 409,7140 USD CryptoCompare +1,37%
