Les actions liées à l'Ether augmentent alors que la crypto-monnaie atteint son plus haut niveau en une semaine

11 septembre - ** Les actions des sociétés liées à l'éther augmentent avant la mise sur le marché, la crypto-monnaie sous-jacente ETH= atteignant son plus haut niveau en une semaine; dernière hausse de 2,3% à 4.429,81 $

** Bitmine Immersion Technologies BMNR.A , soutenu par Peter Thiel, augmente de 6,1%, BTCS BTCS.O de 1,4%

** Sharplink Gaming SBET.O bondit de 2,2%, tandis que Bit Digital BTBT.O augmente de 2,5%

** iShares ethereum Trust ETF ETHA.O bondit de 2,5%

** La deuxième plus grande crypto-monnaie est devenue un choix populaire par rapport à au bitcoin BTC= cette année, augmentant de 32% par rapport à la hausse d'environ 22% du bitcoin