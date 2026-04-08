Les actions, les obligations et le yen japonais se redressent à la suite de la déclaration de cessez-le-feu au Proche-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Nikkei bondit de 5 % pour atteindre son plus haut niveau en un mois

* Le rendement des JGB de référence baisse de 3,5 points de base

* Les valeurs liées à l'IA sont parmi les plus fortes hausses, les sociétés pétrolières chutent

(Refonte de l'article, avec l'ajout des mouvements des obligations et du yen, ainsi que des commentaires d'analystes) par Rocky Swift et Satoshi Sugiyama

La moyenne des actions japonaises a grimpé de 5% pour atteindre son plus haut niveau en un mois, tandis que les obligations du pays et la devise se sont redressés mercredi, l'accord de cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran ayant entraîné une forte baisse des prix du pétrole brut et atténué les craintes d'un ralentissement économique. .

L'indice Nikkei 225 .N225 a bondi à 56 127,92, se hissant pour la quatrième journée à son plus haut niveau depuis le 5 mars.

Le rendement de l'obligation de référence du gouvernement japonais (JGB) JP10YTN=JBTC a baissé de 3,5 points de base (bps) à 2,370% après avoir atteint mardi son plus haut niveau en 27 ans.

Plus de cinq semaines après le début des bombardements aériens des États-Unis et d'Israël sur l'Iran, le président américain Donald Trump a déclaré avoir accepté un cessez-le-feu de deux semaines, juste avant la date limite qu'il avait fixée à Téhéran pour rouvrir la voie de navigation pétrolière critique du détroit d'Ormuz.

Le Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran a présenté l'accord comme une victoire, affirmant que M. Trump avait accepté les conditions posées par l'Iran pour mettre fin aux hostilités.

Le rôle du Pakistan en tant qu'intermédiaire entre les États-Unis et l'Iran confère à l'accord un certain degré de crédibilité, ce qui contribue à l'optimisme du marché, a déclaré Shingo Ide, stratège en chef pour les actions à l'Institut de recherche NLI.

"Le Pakistan aurait demandé à l'Iran de lever la fermeture du détroit d'Ormuz, et il semble que le blocus ait effectivement été levé", a déclaré M. Ide. "Il y a de plus en plus d'espoir que, si les choses continuent ainsi au-delà de ces deux semaines, cela pourrait effectivement se transformer en un véritable cessez-le-feu".

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont chuté de plus de 19 % à un moment donné, tandis que le yen s'est renforcé pour atteindre son niveau le plus élevé en une semaine, à savoir 158,4 pour un dollar. L'économie japonaise est particulièrement vulnérable aux prix du pétrole en raison de sa forte dépendance à l'égard des importations d'énergie.

Les rendements des obligations japonaises ont augmenté à mesure que la crise s'éternisait, car on craint que les pressions inflationnistes n'incitent la Banque du Japon à accélérer les hausses de taux et n'obligent le gouvernement à accroître les mesures de relance. Mercredi, les swaps de taux d'intérêt indiquaient une probabilité de près de 52 % d'une augmentation des taux d'intérêt de la Banque du Japon ce mois-ci, contre environ 60 % en début de semaine, selon les données de LSEG.

Les sociétés liées aux puces et au secteur de l'intelligence artificielle, qui ont d'énormes besoins en énergie, ont été les plus fortes gagnantes parmi les actions japonaises. Parmi les sous-secteurs du Topix, l'exploitation minière et le transport maritime ont été les plus en recul.

Sur le Nikkei, Furukawa Electric 5801.T a mené les hausses avec un bond de 16,1%, suivi par le fabricant de puces Kioxia Holdings 285A.T , qui a ajouté 15,6%. SoftBank Group 9984.T , un investisseur majeur dans l'IA, a bondi de 5,8%.

L'explorateur pétrolier Inpex 1605.T a chuté de 6,3%, en tête des baisses, suivi par Idemitsu Kosan

5019.T , en baisse de 4,1%, et la compagnie maritime Kawasaki Kisen 9107.T , qui a chuté de 3,9%.

"Étant donné qu'il n'est pas certain que les prix du brut et l'offre reviendront aux niveaux d'avant le conflit, la prudence persistera quant à la durée pendant laquelle les prix du pétrole resteront élevés", a déclaré Maki Sawada, stratège en actions chez Nomura Securities.

"Compte tenu de cette incertitude persistante, je pense qu'il y a une forte possibilité de repli après cette forte hausse".