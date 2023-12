Les actions japonaises tirent parti de la fin de la déflation

Amundi

Modération de l'inflation aux Etats-Unis, faiblesse de la croissance et du marché du travail en Europe..... ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine

Comme prévu, la Banque du Japon a maintenu ses principales politiques monétaires lors de sa réunion de décembre. Cependant, elle a également anticipé une tendance positive de la croissance des salaires et de l'inflation, ouvrant la voie à une fin très probable de sa politique de taux d'intérêt négatifs au 1er trimestre 2024.

Plus généralement, la sortie de la longue période déflationniste entraîne des changements majeurs en termes de comportement des entreprises japonaises (vers plus d'investissement) et des ménages (vers une orientation de l'épargne vers des actifs plus risqués). En outre, la Bourse de Tokyo a mené une réforme majeure visant à améliorer la gouvernance des entreprises.

Cela crée un nouveau contexte prometteur pour les actions japonaises dont les valorisations demeurent raisonnables, même si elles ont augmenté.

