Les actions japonaises s'apprêtent à connaître leur plus forte baisse hebdomadaire depuis 11 mois en raison du conflit au Moyen-Orient

(Mise à jour des cours de clôture) par Satoshi Sugiyama

Les actions japonaises ont enregistré leur plus forte baisse hebdomadaire en près d'un an vendredi, alors que la guerre au Moyen-Orient a fortement perturbé le trafic à travers le détroit d'Ormuz, étouffant l'approvisionnement en pétrole et poussant les investisseurs à délaisser le risque au profit de l'argent liquide.

L'indice Nikkei 225 .N225 a légèrement augmenté de 0,6% pour clôturer à 55 620,84, après avoir chuté de 1,4% plus tôt dans la session. L'indice de référence a terminé la semaine en baisse de 5,5%, sa pire baisse hebdomadaire en pourcentage depuis la semaine terminée le 4 avril 2025, lorsque le président américain Donald Trump a annoncé ses tarifs douaniers radicaux .

Le Topix .TOPX plus large a augmenté de 0,4% à 3 716,93, mais a terminé la semaine en baisse de 5,6%.

"La plus grande préoccupation des marchés est la hausse des prix du pétrole brut", a déclaré Shota Sando, analyste du marché des actions au Tokai Tokyo Intelligence Laboratory.

"S'il devient clair que les prix du pétrole ne sont pas susceptibles de se diriger vers le niveau souvent cité de 100 dollars le baril, cela apporterait probablement un sentiment de soulagement et aiderait à stabiliser le sentiment."

La hausse des prix du pétrole tend à alimenter l'inflation au Japon, pays dépendant des importations, ce qui resserre la toile de fond de la politique de la Banque du Japon et pèse sur le yen.

Pendant ce temps, les prix du pétrole ont baissé pour la première fois en six jours vendredi , avec les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 en baisse de 0,26% à 85,14 $ le baril à 07h05 GMT, près du plus haut de 20 mois de 86,28 $ le baril atteint jeudi.

L'indice des explorateurs énergétiques .IMING.T a été l'un des moins performants des 33 sous-indices sectoriels de la Bourse de Tokyo, en baisse de 1,9%. Inpex 1605.T a chuté de 1,7% et Japan Petroleum Exploration 1662.T a perdu 2,6%. Le secteur pétrolier .IPETE.T a perdu 1,2%.

Les valeurs liées aux logiciels et aux technologies de l'information ont été les plus performantes sur le Nikkei, reflétant les marchés américains lors de la séance précédente. Fujitsu 6702.T a gagné 5,4% et NEC 6701.T a augmenté de 5,2%.

Séparément, Rohm 6963.T n'a pas été négocié et a été bloqué à la limite supérieure quotidienne après que le journal Nikkei ait rapporté que le géant des pièces automobiles Denso 6902.T avait proposé d'acquérir le fabricant de puces dans un accord qui pourrait valoir jusqu'à environ 8,3 milliards de dollars.

Denso a clôturéen baisse de 3,6 % après avoir chuté de 5,6 %.

L'indice Nikkei comptait 135 valeurs en hausse contre 89 en baisse.