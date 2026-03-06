Maersk suspend temporairement des liaisons maritimes vers le Moyen-Orient à cause de la guerre

Un porte-conteneur géant de l'armateur Maersk au large de Dubaï, le 4 juin 2022 ( AFP / Karim SAHIB )

Le géant du transport maritime, le danois Maersk, a annoncé vendredi suspendre deux liaisons reliant l'Europe au Moyen-Orient et l'Extrême-Orient au Moyen-Orient, à cause de la guerre.

"Compte tenu de l'escalade du conflit qui compromet la sécurité de la navigation dans la région du Golfe, nous avons pris la décision de suspendre temporairement le service FM1 (reliant l'Extrême-Orient au Moyen-Orient) ainsi que le service ME11 (reliant le Moyen-Orient à l'Europe)", a indiqué l'armateur, numéro deux mondial du secteur, dans un communiqué.

En outre, la liaison Moyen-Orient/Europe du Nord, connue sous les initiales ME1 ne fera pas escale à Jebel Ali, aux Émirats arabes unis, mais continuera de desservir l'Inde et Oman, a indiqué Maersk.

Tout comme les grands armateurs mondiaux, Maersk avait précédemment annoncé la suspension "jusqu'à nouvel ordre" de toute réservation vers et depuis le Golfe persique.

Le détroit d'Ormuz, à la sortie du Golfe, est une artère stratégique du commerce pétrolier mondial, puisque 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfiés mondiaux y transitent.

Pour le fret maritime, le nombre de vraquiers ayant franchi le détroit durant les trois premiers jours de mars est tombé à moins d'un tiers des niveaux observés la semaine précédente, a estimé Bimco, l'une des principales associations d'armateurs dans le monde.