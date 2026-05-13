Les actions indonésiennes reculent après que le MSCI a retiré six sociétés de son indice dans le cadre d'une révision

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L'indice boursier de référence indonésien

.JKSE a chuté à son plus bas niveau depuis un an et les actions de certaines sociétés détenues par les familles les plus riches du pays ont dégringolé, après que MSCI MSCI.N a retiré six entreprises de son indice mondial de référence pour l'Indonésie.

Le fournisseur d'indices a annoncé mardi avoir retiré Amman Mineral International AMMN.JK , Chandra Asri Pacific TPIA.JK , Dian Swastatika Sentosa DSSA.JK , Barito Renewables Energy

BREN.JK , Petrindo Jaya Kreasi CUAN.JK et Sumber Alfaria Trijaya AMRT.JK de l'indice MSCI Indonesia à la suite d'une révision trimestrielle.

Cela a entraîné une chute de 1,7 % de l'indice composite de Jakarta, qui a atteint son plus bas niveau depuis un an peu après l'ouverture mercredi, les actions de la plupart des sociétés concernées s'effondrant de plus de 10 %.

La seule exception a été Sumber Alfaria Trijaya, dont l'action a clôturé en baisse de 4 %, la société ayant été transférée dans l'indice MSCI Indonesia Small Cap. Cette révision fait suite aux commentaires de MSCI le mois dernier, indiquant que l'organisme allait prolonger jusqu'en juin son processus de réévaluation du marché boursier indonésien afin d'évaluer les réformes annoncées par ce pays d'Asie du Sud-Est, après qu'un avertissement lancé en janvier eut déclenché une chute des marchés et un exode des investisseurs étrangers.

Cette décision pourrait entraîner des ventes forcées de la part des fonds passifs indiciels dès que le rééquilibrage entrera en vigueur le 29 mai.

Le fournisseur d'indices avait averti en début d'année que l'Indonésie pourrait être rétrogradée du statut de marché « émergent » à celui de marché « frontières », invoquant des inquiétudes concernant la forte concentration des structures de propriété des entreprises et des problèmes de transparence.

Le magnat indonésien Prajogo Pangestu détient des participations majoritaires dans Chandra Asri, Barito Renewables et Petrindo Jaya Kreasi.

Dian Swastatika Sentosa fait partie du groupe Sinar Mas, l'un des plus grands conglomérats du pays détenu par la famille milliardaire Widjaja.

Dans le cadre de la décision prise mardi, MSCI a également retiré 13 entreprises indonésiennes de son indice des petites capitalisations, notamment la société minière publique Aneka Tambang ANTM.JK et plusieurs entreprises du secteur de l'huile de palme, telles qu'Astra Agro Lestari AALI.JK , filiale du conglomérat Astra Group, et la société immobilière Bumi Serpong Damai BSDE.JK , du groupe Sinar Mas.

MSCI a déclaré en avril qu'il continuerait à geler les augmentations des facteurs d'inclusion étrangers et du nombre d'actions pour les titres indonésiens. Il s'abstiendra également d'ajouter des actions indonésiennes à ses indices de marché investissables ou d'autoriser toute migration vers le haut entre les segments de taille.