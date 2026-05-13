Les actions indonésiennes reculent après que le MSCI a retiré six sociétés de son indice

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* MSCI retire six entreprises de l'indice indonésien et 13 autres de l'indice des petites capitalisations

* Le marché boursier de Jakarta recule de près de 2 %, certaines actions concernées chutant d'environ 10 %

* Les autorités et les investisseurs considèrent la décision de MSCI comme attendue et positive

* MSCI devrait conclure son examen de l'Indonésie en juin

(Mises à jour tout au long de l'article avec des détails sur le marché et les commentaires des analystes) par Gayatri Suroyo et Rae Wee

Le fournisseur mondial d'indices MSCI a annoncé qu'il retirerait six sociétés de son indice indonésien à la fin du mois de mai, alors qu'il prône des réformes sur un marché qu'il a critiqué pour son manque de transparence, provoquant une chute de leurs actions mercredi.

Deux de ces six sociétés avaient été signalées par les autorités indonésiennes pour leur concentration de l'actionnariat, un point central de l'examen du marché indonésien mené par MSCI qui doit s'achever en juin.

En janvier, MSCI avait mis en avant des problèmes de transparence concernant les actions indonésiennes, provoquant une chute du marché en raison des craintes d'un déclassement au statut de « marché frontières », ce qui a conduit les autorités à intensifier leurs efforts en matière de réformes visant à renforcer l'intégrité du marché.

Mercredi, l'indice boursier principal de Jakarta .JKSE a chuté de 1,9 % pour atteindre son plus bas niveau depuis plus d'un an à la suite de l'annonce de MSCI, bien que les investisseurs et le gouvernement aient déclaré que cette décision était largement attendue.

Les acteurs du marché ont estimé que cette exclusion de l'indice pourrait ouvrir la voie à une levée prochaine par MSCI du blocage sur l'ajout de sociétés indonésiennes à ses indices, citant les réformes favorables aux investisseurs mises en place par les autorités.

« Nous estimons qu'il y a de fortes chances que l'Indonésie évite d'être rétrogradée au statut de marché frontalier », a déclaré Ari Jahja, responsable de la recherche sur l'Indonésie chez Macquarie Capital.

Gary Tan, gestionnaire de portefeuille chez Allspring Global Investments, a déclaré que le rééquilibrage opéré par MSCI constituait «une mesure constructive visant à éliminer les titres présentant une gouvernance plus faible, soutenant ainsi les efforts de l'Indonésie pour améliorer la qualité globale du marché».

« Nous nous attendons à une pression continue jusqu’au rééquilibrage du 29 mai et début juin, à mesure que les fonds passifs s’ajusteront », a déclaré M. Tan, qui reste sélectif sur le marché, privilégiant les titres de meilleure qualité et plus liquides.

Les investisseurs étrangers ont vendu pour environ 2,2 milliards de dollars d’actions indonésiennes cette année, selon les données boursières. Goldman Sachs estime à environ 1,6 milliard de dollars les sorties de capitaux liées au rééquilibrage.

LES ENTREPRISES LIÉES AUX MAGNATS TOUCHÉES

Le fournisseur d’indices a retiré Amman Mineral International AMMN.JK , Chandra Asri Pacific TPIA.JK , Dian Swastatika Sentosa DSSA.JK , Barito Renewables Energy

BREN.JK , Petrindo Jaya Kreasi CUAN.JK et Sumber Alfaria Trijaya AMRT.JK de l’indice MSCI Indonesia, tandis que 13 autres sociétés ont été retirées de son indice des petites capitalisations.

Les actions de la plupart des sociétés concernées ont chuté d'environ 10 %. Sumber Alfaria Trijaya a fait exception, avec une baisse de seulement 1,8 %, l'opérateur de supérettes ayant été transféré dans l'indice MSCI Indonesia Small Cap.

Les ventes se sont concentrées sur des titres très détenus, à faible flottant et peu prisés par les investisseurs étrangers, a déclaré M. Tan d'Allspring.

Amman Mineral, Barito Renewables et Dian Swastatika figuraient parmi les 10 principales composantes de la bourse indonésienne en mars 2026.

Hasan Fawzi, responsable de la supervision des marchés de capitaux à l'Autorité indonésienne des services financiers (OJK), a déclaré que les réactions du marché se situaient dans des limites normales, ce qui suggère qu'il n'y a pas eu de ventes paniques d'actions.

La décision de MSCI reflétait les mesures de réforme lancées par l'Indonésie depuis février, a-t-il précisé, notamment l'obligation de fournir davantage de détails sur la propriété des actions et l'augmentation de la part des actions librement négociables.

« Bien sûr, des réformes plus audacieuses en matière d’intégrité du marché, visant à rendre notre marché plus crédible et plus attractif pour les investisseurs... se poursuivront à moyen et long terme », a déclaré M. Fawzi.

Barito Renewables et Dian Swastatika figuraient parmi les sociétés précédemment signalées par les autorités pour leurs structures de propriété très concentrées.

Le magnat indonésien Prajogo Pangestu détient des participations majoritaires dans Chandra Asri, Barito Renewables et Petrindo Jaya Kreasi, tandis que Dian Swastatika fait partie du groupe Sinar Mas, l’un des plus grands conglomérats du pays, détenu par la famille milliardaire Widjaja.

Les entreprises n'ont pas immédiatement répondu aux e-mails de Reuters sollicitant leurs commentaires.

Parmi les petites capitalisations concernées figurent la société minière publique Aneka Tambang ANTM.JK , plusieurs entreprises du secteur de l'huile de palme telles qu'Astra Agro Lestari AALI.JK , filiale du conglomérat Astra Group, et la société immobilière Bumi Serpong Damai BSDE.JK , du groupe Sinar Mas.