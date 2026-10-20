Les actions indonésiennes progressent légèrement après la mise en place par les autorités de mesures visant à endiguer les ventes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les actions indonésiennes sont restées stables mardi, alors que les autorités de Jakarta ont mis en place des mesures visant à limiter les ventes, après une chute record de 82 milliards de dollars sur deux jours , déclenchée par l'avertissement de l'indiceur MSCI concernant un éventuel retrait de ses indices mondiaux.
L'indice de référence de Jakarta .JKSE a progressé de 1% en début de séance mardi, après avoir atteint son plus bas niveau depuis six ans lors de la séance précédente.
Vendredi, MSCI a déclaré qu’il envisageait de faire passer l’Indonésie au statut de « autonome » au lieu de « marchés émergents », un changement plus grave que prévu qui a ébranlé les investisseurs et les responsables.
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