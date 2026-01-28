Les actions indonésiennes chutent, le MSCI signalant un risque d'investissabilité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

MSCI cite le manque de transparence des données relatives à l'actionnariat et au flottant

Le JKSE chute de plus de 8 %, déclenchant un disjoncteur de 30 minutes

Le fournisseur d'indices gèle les changements liés à l'Indonésie dans les indices

L'indice pourrait être rétrogradé au statut de frontière si les problèmes de transparence persistent

(Refonte de l'introduction, mise à jour des mouvements du JKSE au paragraphe 3 et nouveau commentaire du gouvernement indonésien au paragraphe 5)

Le fournisseur d'indices MSCI a déclaré mercredi qu'il avait des préoccupations concernant la transparence de l'actionnariat et des transactions en Indonésie et que le marché risquait d'être rétrogradé au statut de frontière s'il ne parvenait pas à résoudre les problèmes, ce qui a déclenché une chute brutale des actions du pays.

MSCI, qui conçoit des indices de marché suivis par des milliards de dollars d'investissements mondiaux, a déclaré qu'à compter de mercredi, elle avait immédiatement gelé les mises à jour des titres indonésiens dans ses produits afin d'atténuer ce qu'elle appelle les "risques d'investissabilité".

L'indice de référence Jakarta Composite Index .JKSE a chuté de 8,8% mercredi après l'annonce de MSCI, déclenchant un arrêt des transactions de 30 minutes à environ 06h48 GMT. Lorsque les échanges ont repris, certaines pertes ont été récupérées et les actions ont clôturé en baisse de 7,4%, la plus forte baisse en neuf mois.

MSCI a également fait part aux investisseurs de ses "inquiétudes quant à la possibilité d'un comportement commercial coordonné qui compromettrait la formation correcte des prix". Dans l'intervalle, MSCI a déclaré qu'elle n'apporterait aucune modification à ses indices concernant l'Indonésie.

Le gouvernement indonésien devrait bientôt tenir une réunion concernant l'affaire MSCI, a déclaré mercredi le ministre coordinateur de l'économie Airlangga Hartarto, ajoutant que Jakarta surveillait les mouvements boursiers .

La Bourse d'Indonésie (IDX), l'institution de dépôt et de règlement des titres (KSEI) et le régulateur financier OJK discutaient de la question avec MSCI, a déclaré l'IDX aux journalistes plus tôt mercredi.

"Auparavant, nous avons amélioré la transparence en publiant des annonces de données sur le flottant sur le site web de l'IDX", a déclaré le secrétaire général de l'IDX, Kautsar Primadi Nurahmad , ajoutant qu'ils poursuivraient la discussion si MSCI ne la jugeait toujours pas suffisante.

Le KSEI et l'OJK n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les indices MSCI servent de référence en matière de performance des prix des actions.

La société new-yorkaise a déclaré qu'en ce qui concerne l'Indonésie, elle interrompra immédiatement tout ajout à ses indices et gèlera les augmentations de ses estimations du nombre d'actions disponibles à l'achat par les investisseurs internationaux pour "atténuer les risques de rotation des indices et d'investissabilité".

"Nous pensons que l'Indonésie pourrait faire l'objet d'un sentiment négatif si MSCI décidait de réduire la pondération de l'Indonésie dans l'indice MSCI Emerging Markets (EM) ", a déclaré William Simadiputra, responsable de la recherche sur l'Indonésie chez la banque singapourienne DBS.

"Toutefois, nous pensons que le risque de baisse sera probablement limité en raison de la persistance des sorties de capitaux étrangers depuis 2025."

Le principal marché boursier d'Asie du Sud-Est est déjà en proie à des sorties de capitaux étrangers en raison de la faiblesse de la monnaie et des inquiétudes suscitées par le creusement du déficit budgétaire et l'autonomie de la banque centrale .

Les investisseurs étrangers ont vendu pour 13,96 mille milliards de roupies (834 millions de dollars) d'actions en 2025, la pire année de sortie de capitaux depuis 2020, et la vente s'est poursuivie en janvier, selon les données du LSEG.

Néanmoins, l'indice boursier de référence de l'Indonésie a bondi de plus de 20 % en 2025 et a battu des records à plusieurs reprises au cours de l'année, ce qui en fait l'un des marchés les plus performants de la région.

(1 $ = 16 730,0000 roupies)