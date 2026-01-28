Thales équipe les nouveaux Boeing 787-9 d'Air India avec son système AVANT Up
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 11:56
Thales annonce l'entrée en service, à compter du 1er février 2026, du premier des 6 nouveaux Boeing 787-9 d'Air India équipés de son système de divertissement à bord AVANT Up (Inflight Entertainment, IFE).
La compagnie devient ainsi la première de la région Asie-Pacifique à exploiter cette solution, présentée officiellement lors du salon Wings India 2026. AVANT Up propose plus de 3 000 heures de contenus, dont la plus vaste offre de divertissement indien multilingue disponible en vol. Il intègre notamment une carte interactive 3D, des programmes immersifs par itinéraire et une interface dédiée aux enfants.
Ce déploiement s'inscrit dans la stratégie de modernisation d'Air India et dans la collaboration de long terme entre les deux groupes, visant à améliorer l'expérience passager sur le réseau international de la compagnie.
Le titre Thales progresse de 0,3% à Paris et signe une hausse de près de 14% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|260,2000 EUR
|Euronext Paris
|-0,27%
