Les actions indonésiennes chutent de 5 % après le bouleversement de la semaine dernière et la déroute de 80 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions chutent de 5 % dans le cadre d'un effondrement général du marché

Focus sur la réponse de l'Indonésie aux préoccupations du MSCI

Les investisseurs s'inquiètent de la santé budgétaire et de l'indépendance de la banque centrale

Les actions indonésiennes ont chuté lundi, plombées par une chute des matières premières, après une semaine tumultueuse au cours de laquelle un avertissement de MSCI sur les problèmes de transparence a déclenché une déroute du marché de 80 milliards de dollars et les principaux régulateurs financiers du pays ont démissionné.

L'indice de référence Jakarta Composite Index .JKSE a chuté de plus de 5% après avoir glissé de près de 7% la semaine dernière, sa plus forte baisse en un an, alors qu'une forte baisse des métaux précieux a affecté le sentiment des investisseurs qui étaient déjà sur des œufs. Les autres marchés asiatiques étaient également en baisse.

"Le mouvement d'aujourd'hui reflète une chute plus large des actions mondiales plutôt que quelque chose de spécifique à l'Indonésie", a déclaré Mohit Mirpuri, gestionnaire de fonds chez SGMC Capital à Singapour. "Il est clair que tout le monde est sur le pont et nous voyons une forte intention de la part des décideurs politiques de trouver une solution viable."

L'autorité indonésienne des services financiers a annoncé vendredi en fin de journée que son directeur avait démissionné, de même que trois hauts fonctionnaires, dont son adjoint et le responsable des marchés de capitaux. Le directeur de la Bourse indonésienne, Iman Rachman, a également démissionné.

Ces départs interviennent après que MSCI a fait part de ses préoccupations concernant la transparence de la propriété et des transactions sur les actions indonésiennes mercredi, avertissant que le marché pourrait être rétrogradé au statut de "frontière" s'il ne résolvait pas les problèmes d'ici au mois de mai.

Jeffrosenberg Lim, responsable de la recherche à la Maybank Sekuritas, a déclaré que les participants au marché pourraient réagir aux démissions avec "de l'incertitude et des questions."

"La vitesse à laquelle l'optimisme du marché reviendra dépendra de la capacité du gouvernement à nommer des dirigeants crédibles et à présenter une feuille de route claire et complète pour une réforme du marché des capitaux plus saine", a déclaré M. Lim.

Dimanche, Nomura est devenue la dernière banque d'investissement à abaisser sa note de "surpondération" à "neutre" pour les actions indonésiennes, après les décisions similaires prises par UBS et Goldman Sachs la semaine dernière.

LES INQUIÉTUDES BUDGÉTAIRES ÉBRANLENT LES INVESTISSEURS MONDIAUX

Les investisseurs mondiaux se sont précipités vers la sortie en Indonésie en raison des inquiétudes croissantes concernant le président Prabowo Subianto, qui a creusé le déficit budgétaire et élargi l'implication de l'État dans les marchés financiers.

Les investisseurs s'inquiètent également de l'indépendance de la banque centrale depuis que le neveu de Prabowo est devenu un gouverneur adjoint de la Banque d'Indonésie en janvier. La roupie indonésienne IDR= est restée bloquée près d'un plancher record de 16,985 pour un dollar américain, qu'elle a atteint en janvier. La dernière fois, elle était à 16 775.

Daniel Tan, gestionnaire de portefeuille chez Grasshopper Asset Management, a déclaré que la récente réaction du marché ne semblait pas exagérée et qu'il s'attendait à ce que l'incertitude persiste jusqu'en mai, lorsque MSCI devrait réévaluer l'accessibilité du marché indonésien.

"Si les investisseurs n'ont pas d'exposition, ils devraient adopter une approche attentiste avant de s'engager", a-t-il déclaré.

Les étrangers ont vendu un montant net d'environ 736 millions de dollars d'actions depuis mercredi, selon les données de la bourse. Ils ont vendu pour 1 milliard de dollars d'actions en 2025.

Samedi, le régulateur financier indonésien a nommé Friderica Widyasari Dewi comme chef intérimaire et Hasan Fawzi comme chef exécutif pour les marchés de capitaux, une décision qui, selon les analystes, pourrait aider à apaiser les nerfs des investisseurs.

"Nous voyons ces nominations d'un œil positif, car les nouveaux dirigeants ont une expérience pratique en matière de transactions, de compensation, de règlement et de conservation, des domaines clés mis en avant par MSCI, et devraient être en mesure d'agir rapidement sur l'exécution", ont déclaré les stratèges de Citi dans une note.