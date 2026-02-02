Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ERAMET ERMT.PA - Le conseil d'administration du groupe minier a annoncé dimanche avoir mis un terme au mandat de son directeur général Paulo Castellari, moins d'un an après sa prise de poste, en raison "de divergences avec ce dernier sur les modes de fonctionnement". La présidente Christel Bories assurera la fonction de DG par intérim.

* CAPGEMINI CAPP.PA a annoncé dimanche la mise en vente de sa filiale Capgemini Government Solutions aux Etats-Unis, où elle est accusée de contribuer aux activités de la police fédérale de l'immigration (ICE).

* SECTEUR AUTOMOBILE - Les immatriculations de voitures neuves en France ont décliné en janvier de 6,55% en rythme annuel, selon les données communiquées dimanche par la Plateforme automobile (PFA).

* SECTEUR PÉTROLIER - Huit membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés (Opep+) ont décidé de maintenir dimanche leur production de pétrole inchangée pour le mois de mars malgré la hausse des prix du brut en raison des craintes d'une intervention militaire américaine en Iran.

* DANONE DANO.PA , NESTLÉ NESN.S - La France a décidé d'abaisser le seuil autorisé de toxine céréulide dans le lait infantile afin de renforcer la protection des nourrissons à la suite de rappels de produits dans de nombreux pays, a annoncé le ministère de l'Agriculture samedi.

* RÉMY COINTREAU RCOP.PA - Le nouveau directeur général Franck Marilly entend réduire la dépendance du groupe de spiritueux vis-à-vis de la Chine en se développant sur les marchés en croissance d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Inde, a-t-il déclaré lors d'un entretien au Financial Times publié samedi.

