Les actions indonésiennes chutent de 5 % alors que l'autorité de régulation financière rencontre MSCI après une déroute de 80 milliards de dollars

Les actions chutent d'environ 5 % dans un mouvement de vente généralisé, tiré par les matières premières

Le régulateur indonésien déclare que la réunion avec MSCI s'est bien passée

L'Indonésie va fournir des données plus détaillées sur la propriété des actions

Les investisseurs s'inquiètent de la santé budgétaire et de l'indépendance de la banque centrale

(Mise à jour des détails de la réunion entre les responsables indonésiens et MSCI dans les paragraphes 4-7) par Ankur Banerjee

Les actions indonésiennes ont reculé lundi, plombées par la chute des matières premières, après une semaine tumultueuse au cours de laquelle un avertissement de MSCI sur les problèmes de transparence a déclenché une déroute du marché de 80 milliards de dollars et les principaux régulateurs financiers du pays ont démissionné. L'indice de référence Jakarta Composite Index .JKSE a clôturé en baisse d'environ 5% après avoir glissé de près de 7% la semaine dernière, sa plus forte baisse en un an, alors qu'une forte baisse des métaux précieux a nui au sentiment des investisseurs qui étaient déjà sur des œufs. Les autres marchés asiatiques étaient également en baisse.

"Le mouvement d'aujourd'hui reflète une chute plus large des actions mondiales plutôt que quelque chose de spécifique à l'Indonésie", a déclaré Mohit Mirpuri, gestionnaire de fonds chez SGMC Capital à Singapour. Des fonctionnaires indonésiens ont rencontré MSCI lundi, a déclaré à la presse Hasan Fawzi, superviseur en chef des marchés de capitaux à l'OJK, le régulateur financier indonésien, ajoutant que la réunion s'était "bien passée" et que les deux parties s'étaient mises d'accord sur des discussions au niveau technique.

MISES À JOUR RÉGULIÈRES ET ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE "MSCI a même accepté de fournir des conseils sur la méthodologie et la façon dont il effectue ses calculs", a déclaré M. Hasan, qui a pris ses fonctions après la démission de son prédécesseur, vendredi, à la suite de la déroute des marchés. "Nous avons convenu d'informer régulièrement le public des progrès réalisés dans le cadre de nos engagements afin de garantir la transparence", a-t-il ajouté, précisant que l'Indonésie s'était également engagée à fournir des données plus détaillées sur les participations supérieures à 1 %." Pandu Sjahrir, un haut fonctionnaire du fonds souverain Danantara Indonesia, qui a également assisté à la réunion du MSCI en tant que participant au marché, a déclaré que l'interaction était constructive. Il a déclaré qu'OJK avait répondu sérieusement aux préoccupations de MSCI.

MSCI n'a pas répondu à une demande de commentaire.

"Il est clair que tout le monde est sur le pont et nous voyons une forte intention de la part des décideurs politiques de trouver une solution viable", a déclaré Mirpuri de SGMC, qui s'attend à ce que les marchés restent agités à court terme.

Une série de fonctionnaires indonésiens ont démissionné vendredi après que MSCI a fait part de ses préoccupations concernant la transparence de la propriété et des transactions des actions indonésiennes mercredi, avertissant que le marché pourrait être rétrogradé au statut de "frontière" s'il ne résolvait pas les problèmes d'ici le mois de mai.

"La vitesse à laquelle l'optimisme du marché reviendra dépendra de la capacité du gouvernement à nommer des dirigeants crédibles et à définir une feuille de route claire et complète pour une réforme du marché des capitaux plus sain", a déclaré Jeffrosenberg Lim, responsable de la recherche chez Maybank Sekuritas.

Dimanche, Nomura est devenue la dernière banque d'investissement à abaisser sa note de "surpondération" à "neutre" pour les actions indonésiennes, après des décisions similaires prises par UBS et Goldman Sachs la semaine dernière.

Daniel Tan, gestionnaire de portefeuille chez Grasshopper Asset Management, a déclaré que la récente réaction du marché ne semblait pas exagérée et qu'il s'attendait à ce que l'incertitude persiste jusqu'en mai.

"Si les investisseurs n'ont pas d'exposition, ils devraient adopter une approche attentiste avant de s'engager", a-t-il déclaré.

LES INVESTISSEURS MONDIAUX ÉBRANLÉS

Les investisseurs mondiaux se sont précipités vers la sortie en Indonésie en raison des inquiétudes croissantes concernant le président Prabowo Subianto, qui a creusé le déficit budgétaire et élargi l'implication de l'État dans les marchés financiers. Les investisseurs s'inquiètent également de l'indépendance de la banque centrale, tandis que le limogeage brutal de la ministre des finances Sri Mulyani Indrawati, très respectée, en septembre, a ravivé les craintes d'une érosion prochaine de la crédibilité budgétaire obtenue de haute lutte.

La roupie indonésienne IDR= était à 16 785 pour un dollar américain, non loin du record de 16 985 atteint en janvier.

Joshua Rout, gestionnaire de portefeuille chez Franklin Templeton, a déclaré qu'au cours des dernières années, l'Indonésie a généralement été un bon marché à surpondérer du point de vue d'un investisseur obligataire, notant les limites des déficits budgétaires et une croissance globalement bonne.

"Si ces caractéristiques favorables s'érodent, le marché enverra probablement un avertissement sévère, comme il l'a fait lorsque les rendements britanniques ont été mis sous pression il y a environ un an", a déclaré M. Rout.

"Et dans le cas de l'Indonésie, il faut s'attendre à ce que l'impact sur le taux de change soit beaucoup plus important. C'est toujours plus délicat dans un monde où les flux de capitaux sont également plus difficiles à obtenir"

Les étrangers ont vendu des actions pour une valeur nette d'environ 736 millions de dollars entre mercredi et vendredi, selon les données de la bourse. Ils ont vendu pour 1 milliard de dollars d'actions sur l'ensemble de l'année 2025. Outre la nomination de M. Hasan, le régulateur financier indonésien a nommé Friderica Widyasari Dewi en tant que chef intérimaire samedi, une décision qui, selon les analystes, pourrait aider à apaiser les nerfs des investisseurs.

Jeffrey Hendrik, directeur du développement commercial de l'IDX, a été nommé chef intérimaire de la bourse, a rapporté CNN Indonésie.