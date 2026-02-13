Les actions indiennes du secteur des technologies de l'information devraient perdre 50 milliards de dollars au cours de la pire semaine depuis la pandémie, en raison des craintes liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 5 & 7,8) par Vivek Kumar M et Nandan Mandayam

Les actions indiennes du secteur des technologies de l'information ont connu leur pire semaine depuis mars 2020 vendredi, perdant environ 50 milliards de dollars en valeur de marché dans une déroute déclenchée par les inquiétudes concernant l'impact de l'IA sur le secteur.

La vente s'est intensifiée à la suite d'une chute des valeurs technologiques à Wall Street la nuit dernière, où les inquiétudes concernant la réduction des marges ont touché des poids lourds tels qu'Apple AAPL.O et ont poussé les investisseurs vers des obligations refuges avant les données clés sur l'inflation aux États-Unis. MKTS/GLOB

Le lancement d'un outil par la startup Anthropic le mois dernier a déclenché une vente massive de produits technologiques et a intensifié les inquiétudes sur le fait que l'adoption rapide de l'IA générative pourrait bouleverser l'industrie indienne des services informatiques qui pèse 283 milliards de dollars.

L'indice Nifty IT .NIFTYIT a chuté de 5,2 % vendredi avant de limiter ses pertes à environ 1,7 % à 13 heures IST.

Pour la semaine, l'indice est en baisse de 9,4 %, sa chute la plus importante depuis début mars 2020 , lorsque le COVID-19 s'est emparé des marchés mondiaux

Sat Duhra, gestionnaire de portefeuille chez Henderson Far East Income, a déclaré que l'IA offre des opportunités que les entreprises informatiques indiennes devraient exploiter. "Je pense que les entreprises n'ont probablement pas fait le meilleur travail en termes de communication sur la façon dont elles transforment cela en une opportunité plutôt qu'en une menace", a déclaré M. Duhra.

Les analystes de J.P. Morgan ont fait part aux investisseurs de leurs inquiétudes quant au fait que les entreprises informatiques indiennes pourraient ne pas atteindre leurs objectifs de croissance, l'IA poussant les clients à réaffecter leurs dépenses.

La maison de courtage a toutefois fait remarquer qu'il est "trop simpliste" de supposer que l'IA peut générer automatiquement des logiciels de qualité professionnelle et remplacer la valeur que les sociétés de services informatiques créent tout au long du cycle.

"Les sociétés de services informatiques restent les plombiers du monde de la technologie, et si les logiciels d'entreprise/SaaS sont réécrits sur mesure par des agents - ils auront besoin d'une plomberie de services importante pour fonctionner dans le contexte de l'entreprise et minimiser la lenteur de l'IA."

Les pertes indiennes dans le secteur des technologies de l'information vendredi ont été menées par une baisse de 2,4% du leader de l'industrie Tata Consultancy Services TCS.NS , tandis qu'Infosys INFY.NS était en baisse de 2,2% et que HCLTech

HCLT.NS a chuté de 1,2%.