Les actions HPE s'envolent de 28% grâce à la demande en infrastructures d'IA, qui a permis un trimestre exceptionnel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours de l'action, ajout d'informations au paragraphe 3)

Les actions de Hewlett Packard Enterprise

HPE.N ont bondide 28% mardi après un trimestre prometteur qui met l'entreprise en bonne voie pour atteindre ses objectifs financiers à long terme avec deux ans d'avance, ce qui constitue la dernière preuve en date de la forte demande pour ses serveurs IA utilisés dans les centres de données.

Si ces gains se confirment, ils ajouteraient environ 17 milliards de dollars à la valeur boursière de l'entreprise, qui s'élève à 62,36 milliards de dollars. Ils font suite aux prévisions optimistes de ses concurrents Dell et Super Micro Computer , alors que les géants de la tech poursuivent leurs investissements dans l'IA, avec environ 700 milliards de dollars de dépenses prévues cette année .

Les actions de HPE, qui avaient presque doublé cette année à la clôture d'hier, sont en passe d'enregistrer leur plus forte hausse en pourcentage sur une journée.

La demande insatiable du secteur de l'IA a permis aux fabricants de serveurs de répercuter sur leurs clients la hausse des coûts des puces mémoire, dont l'offre est limitée, préservant ainsi leurs marges. Les entreprises ont déclaré que leurs liens solides avec les fournisseurs les aidaient également à faire face à la pénurie.

"L'année du renouvellement" des équipements informatiques d'entreprise, de la modernisation de l'IA et des mises à jour de produits profite également aux entreprises, ont déclaré les analystes de Piper Sandler dans une note aux clients.

"Alors que HPE est confronté à cette vague déferlante, nous préférons nous placer dans d’autres bateaux compte tenu des expositions", a déclaré Piper Sandler. L’action Dell a reculé d’environ 2%, tandis que celle de Super Micro a progressé de 6%.

Au moins 12 sociétés de courtage ont relevé leurs objectifs de cours pour l'action HPE, lui attribuant un objectif de cours médian de 66 dollars, selon les données compilées par LSEG. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 26,50 dollars enregistrés avant la publication du rapport.

"Le principal enseignement de ce trimestre est que HPE bénéficie de la même dynamique de prix qui a récemment tiré la hausse chez Dell : les clients absorbent des prix de serveurs nettement plus élevés sans signe notable de destruction de la demande", ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.

HPE affiche un ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois de 15,66, contre 23,92 pour Dell et 14,49 pour Super Micro.