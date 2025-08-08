 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 750,50
+0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions hors cote de Fannie Mae et Freddie Mac bondissent après l'annonce de l'intention de Trump d'introduire en bourse les géants du crédit hypothécaire
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 18:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions hors cote de Fannie Mae FNMA.PK et Freddie Mac FMCC.PK bondissent après un rapport du Wall Street Journal selon lequel l'administration Trump se prépare à vendre des actions des géants du crédit hypothécaire plus tard dans l'année

** FNMA bondit de 19,7 % à 9,90 $, tandis que FMCC augmente de 19 % à 7,89 $ ** Les plans en cours de discussion pourraient valoriser les entreprises à environ 500 milliards de dollars ou plus combinés, et rapporter 30 milliards de dollars - rapport du Wall Street Journal

** Fannie Mae et Freddie Mac sont sous tutelle fédérale depuis 2008, suite à la crise financière au cours de laquelle les deux entités sont devenues insolvables en raison de l'effondrement des prêts hypothécaires à risque

** Les entreprises n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters

Valeurs associées

FANNIE MAE
9,7320 USD OTCBB +17,39%
FREDDIE MAC
7,8060 USD OTCBB +18,27%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank