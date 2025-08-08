Les actions hors cote de Fannie Mae et Freddie Mac bondissent après l'annonce de l'intention de Trump d'introduire en bourse les géants du crédit hypothécaire

8 août - ** Les actions hors cote de Fannie Mae FNMA.PK et Freddie Mac FMCC.PK bondissent après un rapport du Wall Street Journal selon lequel l'administration Trump se prépare à vendre des actions des géants du crédit hypothécaire plus tard dans l'année

** FNMA bondit de 19,7 % à 9,90 $, tandis que FMCC augmente de 19 % à 7,89 $ ** Les plans en cours de discussion pourraient valoriser les entreprises à environ 500 milliards de dollars ou plus combinés, et rapporter 30 milliards de dollars - rapport du Wall Street Journal

** Fannie Mae et Freddie Mac sont sous tutelle fédérale depuis 2008, suite à la crise financière au cours de laquelle les deux entités sont devenues insolvables en raison de l'effondrement des prêts hypothécaires à risque

** Les entreprises n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters