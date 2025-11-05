Les actions grimpent grâce au rebond des valeurs technologiques ; les rendements des bons du Trésor augmentent

Les actions de Wall Street en hausse, tirées par le Nasdaq

Les chiffres de l'emploi privé aux États-Unis dépassent les attentes

bitcoin en hausse après les pertes de mardi

(Mise à jour en fin d'après-midi) par Caroline Valetkevitch

Les indices boursiers ont progressé mercredi grâce au rebond des actions liées à la technologie et aux chiffres de l'emploi privé aux États-Unis qui ont été plus élevés que prévu, tandis que les rendements des obligations du Trésor ont augmenté. La masse salariale privée américaine a augmenté de 42 000 emplois en octobre, dépassant les attentes d'un gain de 28 000 emplois, selon un sondage Reuters auprès d'économistes. Toutefois, certains secteurs, tels que les services professionnels aux entreprises, ont supprimé des emplois pour le troisième mois consécutif. Les données sur les emplois privés sont examinées de près en raison de la fermeture du gouvernement américain et des inquiétudes persistantes concernant la faiblesse du marché du travail. Le président américain Donald Trump a de nouveau appelé les sénateurs républicains à mettre fin à la règle de l'obstruction parlementaire pour tenter de mettre un terme à la fermeture du gouvernement qui est désormais la plus longue de l'histoire.

Le Nasdaq était en hausse de plus de 1 % en fin d'après-midi. L'indice des semi-conducteurs .SOX était en hausse de 3,9% après avoir fortement chuté mardi. Les actions d'Advanced Micro Devices AMD.O étaient en hausse de 3,2 % après quela société ait annoncé mardi des prévisions de revenus optimistes.

"Aujourd'hui est un peu un rallye de soulagement, on pourrait dire", a déclaré Peter Cardillo, économiste de marché en chef chez Spartan Capital Securities à New York.

"Les chiffres de l'ADP... ont suggéré que si ces chiffres s'alignent sur les chiffres officiels - lorsqu'ils seront finalement publiés - et que les craintes concernant le marché de l'emploi ont peut-être été quelque peu exagérées", a-t-il ajouté.

La possibilité que la fermeture du gouvernement fédéral américain prenne fin ajoute à l'optimisme, a-t-il ajouté.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 291,82 points, soit 0,62%, à 47 377,06, le S&P 500 .SPX a gagné 52,37 points, soit 0,77%, à 6 823,92 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 267,47 points, soit 1,15%, à 23 616,11.

L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a progressé de 4,10 points, soit 0,41%, à 1.000,92.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,23%.

Les actions asiatiques ont été durement touchées dans la nuit, poussant le Nikkei japonais à perdre près de 7% par rapport aux records de mardi à un moment donné, tandis que les actions en Corée du Sud ont plongé jusqu'à 6,2% avant de récupérer quelques pertes pour être en baisse de 2,9%. L'enthousiasme pour l'intelligence artificielle générative a balayé les marchés boursiers du monde entier cette année, suscitant des comparaisons avec la bulle Internet . Le dollar a peu changé. La devise s'est raffermie face à l'euro depuis la semaine dernière, lorsque la Réserve fédérale a réduit ses taux d'intérêt de 25 points de base et que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré qu'une réduction en décembre n'était pas une fatalité.

L'euro EUR= était en hausse de 0,02% à 1,1484 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,27% à 154,08.

La principale crypto-monnaie, le bitcoin <BTC= >, a gagné 4,01% à 104 322,93 dollars après avoirrebondi après des pertes antérieures. Il a chuté de 6,1% mardi pour passer sous la barre des 99 000 dollars pour la première fois depuis le 22 juin. Les rendements des obligations du Trésor américain ont augmenté après que les données surprenantes ont montré une résistance économique continue.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 7 points de base à 4,161%, contre 4,091% mardi en fin de journée.

L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,4 % pour atteindre 3 986,99 dollars l'once.

Les prix du pétrole ont baissé, les inquiétudes concernant l'offre excédentaire mondiale ayant éclipsé les données montrant les signes d'une forte demande de carburant aux Etats-Unis. Le pétrole brut américain CLc1 a perdu 96 cents pour s'établir à 59,60 dollars le baril et le Brent LCOc1 a perdu 92 cents pour s'établir à 63,52 dollars.