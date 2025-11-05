 Aller au contenu principal
Les actions grimpent grâce au rebond des valeurs technologiques ; le dollar poursuit ses gains récents
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 18:01

Les indices boursiers ont
progressé mercredi grâce au rebond des actions liées à la
technologie et aux chiffres de l'emploi privé américain qui ont
été plus élevés que prévu, tandis que le dollar a prolongé ses
gains de la semaine dernière.
Selon un sondage réalisé par Reuters auprès d'économistes, le
nombre d'emplois privés aux États-Unis  a augmenté de 42
000 en octobre, dépassant les attentes qui tablaient sur un gain
de 28 000. Toutefois, certains secteurs, tels que les services
professionnels aux entreprises, ont supprimé des emplois pour le
troisième mois consécutif.
Les données sur les emplois privés sont examinées de près en
raison de la fermeture du gouvernement américain et des
inquiétudes persistantes concernant la faiblesse du marché du
travail. Le président américain Donald Trump a de nouveau appelé
 les sénateurs républicains à mettre fin à la règle de
l'obstruction parlementaire pour tenter de mettre fin à ce qui
est désormais la plus longue fermeture du gouvernement de
l'histoire.
    Un indice des semi-conducteurs  .SOX  était en hausse de
2,5% après avoir fortement chuté mardi. Les actions d'Advanced
Micro Devices  AMD.O  étaient en hausse de 0,5% après que la
société ait annoncé des prévisions de revenus optimistes.
    "Aujourd'hui est un peu un rallye de soulagement, on
pourrait dire", a déclaré Peter Cardillo, économiste de marché
en chef chez Spartan Capital Securities à New York.
    "Les chiffres de l'ADP... ont suggéré que si ces chiffres
s'alignent sur les chiffres officiels - lorsqu'ils seront
finalement publiés - et que les craintes concernant le marché de
l'emploi ont peut-être été quelque peu exagérées", a-t-il
ajouté. 
    La possibilité que la fermeture du gouvernement fédéral
américain prenne fin ajoute à l'optimisme, a-t-il ajouté.
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a gagné 59,92 points,
soit 0,12%, à 47 139,89, le S&P 500  .SPX  a gagné 28,01 points,
soit 0,41%, à 6 799,59 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a gagné
149,16 points, soit 0,64%, à 23 498,37.
L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a progressé
de 1,48 point, soit 0,15%, à 998,31.
    L'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a progressé de
0,38%.
    Les actions asiatiques ont été durement touchées cette nuit,
faisant chuter le Nikkei japonais de près de 7 % par rapport aux
records atteints mardi à un moment donné, tandis que les actions
en Corée du Sud ont plongé jusqu'à 6,2 % avant de rattraper
quelques pertes pour être en baisse de 2,9 %. 
L'enthousiasme pour l'intelligence artificielle générative a
balayé les marchés boursiers du monde entier cette année,
suscitant des comparaisons avec la bulle Internet .
Le dollar  s'est raffermi par rapport à l'euro depuis la
semaine dernière, lorsque la Réserve fédérale a réduit ses taux
d'intérêt de 25 points de base et que le président de la Fed,
Jerome Powell, a déclaré qu'une réduction en décembre n'était
pas une fatalité.
    L'euro  EUR=  était en baisse de 0,04% à 1,1477 dollar. Face
au yen japonais  JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,38% à
154,26.
    La principale crypto-monnaie, le bitcoin BTC= , a gagné
3,25 % à 103 565,86 $, après avoir rebondi après des pertes
antérieures. Il a chuté de 6,1 % mardi pour passer sous la barre
des 99 000 dollars pour la première fois depuis le 22 juin.
Les rendements des obligations du Trésor américain  ont
augmenté après que les données économiques surprises aient
montré une résistance continue de l'économie.
    Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans  US10YT=RR  a augmenté de 5,4 points de base à 4,145%,
contre 4,091% mardi en fin de journée.
    Les prix de l'or ont augmenté. L'or au comptant  XAU=  a
augmenté de 1,26% à 3 981,49 dollars l'once. Le pétrole brut
américain  CLc1  a baissé de 0,38% à 60,33 dollars le baril et
le Brent  LCOc1  a baissé à 64,27 dollars le baril, soit une
baisse de 0,26% sur la journée.

Valeurs associées

AEX
970,89 Pts Euronext Amsterdam +0,17%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
256,6301 USD NASDAQ +2,63%
BTC/USD
104 027,0586 USD CryptoCompare +2,96%
DAX
24 049,74 Pts XETRA +0,42%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 381,80 Pts Index Ex +0,63%
EUR/USD SPOT
1,1482 USD Six - Forex 1 -0,47%
GOLDMAN SACHS GR
793,765 USD NYSE +0,35%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
639,1200 USD NASDAQ +1,88%
MORGAN STANLEY
165,458 USD NYSE +0,88%
NASDAQ Composite
23 590,30 Pts Index Ex +1,04%
NVIDIA
201,1999 USD NASDAQ +1,26%
Nikkei 225
50 212,27 Pts Six - Forex 1 -2,50%
Or
3 984,49 USD Six - Forex 1 +1,33%
Pétrole Brent
63,63 USD Ice Europ -1,12%
Pétrole WTI
59,71 USD Ice Europ -1,11%
S&P 500 INDEX
6 823,91 Pts CBOE +0,77%
STOXX Europe 600
571,90 Pts DJ STOXX +0,23%
SUPER MICRO
43,2500 USD NASDAQ -8,76%
USA BENCHMARK 10A
4,101 Rates -0,49%
USD/JPY SPOT
154,0260 Six - Forex 1 +3,82%
