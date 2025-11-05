Les actions grimpent grâce au rebond des valeurs technologiques ; le dollar poursuit ses gains récents

Les indices boursiers ont progressé mercredi grâce au rebond des actions liées à la technologie et aux chiffres de l'emploi privé américain qui ont été plus élevés que prévu, tandis que le dollar a prolongé ses gains de la semaine dernière. Selon un sondage réalisé par Reuters auprès d'économistes, le nombre d'emplois privés aux États-Unis a augmenté de 42 000 en octobre, dépassant les attentes qui tablaient sur un gain de 28 000. Toutefois, certains secteurs, tels que les services professionnels aux entreprises, ont supprimé des emplois pour le troisième mois consécutif. Les données sur les emplois privés sont examinées de près en raison de la fermeture du gouvernement américain et des inquiétudes persistantes concernant la faiblesse du marché du travail. Le président américain Donald Trump a de nouveau appelé les sénateurs républicains à mettre fin à la règle de l'obstruction parlementaire pour tenter de mettre fin à ce qui est désormais la plus longue fermeture du gouvernement de l'histoire. Un indice des semi-conducteurs .SOX était en hausse de 2,5% après avoir fortement chuté mardi. Les actions d'Advanced Micro Devices AMD.O étaient en hausse de 0,5% après que la société ait annoncé des prévisions de revenus optimistes. "Aujourd'hui est un peu un rallye de soulagement, on pourrait dire", a déclaré Peter Cardillo, économiste de marché en chef chez Spartan Capital Securities à New York. "Les chiffres de l'ADP... ont suggéré que si ces chiffres s'alignent sur les chiffres officiels - lorsqu'ils seront finalement publiés - et que les craintes concernant le marché de l'emploi ont peut-être été quelque peu exagérées", a-t-il ajouté. La possibilité que la fermeture du gouvernement fédéral américain prenne fin ajoute à l'optimisme, a-t-il ajouté. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 59,92 points, soit 0,12%, à 47 139,89, le S&P 500 .SPX a gagné 28,01 points, soit 0,41%, à 6 799,59 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 149,16 points, soit 0,64%, à 23 498,37. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a progressé de 1,48 point, soit 0,15%, à 998,31. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,38%. Les actions asiatiques ont été durement touchées cette nuit, faisant chuter le Nikkei japonais de près de 7 % par rapport aux records atteints mardi à un moment donné, tandis que les actions en Corée du Sud ont plongé jusqu'à 6,2 % avant de rattraper quelques pertes pour être en baisse de 2,9 %. L'enthousiasme pour l'intelligence artificielle générative a balayé les marchés boursiers du monde entier cette année, suscitant des comparaisons avec la bulle Internet . Le dollar s'est raffermi par rapport à l'euro depuis la semaine dernière, lorsque la Réserve fédérale a réduit ses taux d'intérêt de 25 points de base et que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré qu'une réduction en décembre n'était pas une fatalité. L'euro EUR= était en baisse de 0,04% à 1,1477 dollar. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,38% à 154,26. La principale crypto-monnaie, le bitcoin BTC= , a gagné 3,25 % à 103 565,86 $, après avoir rebondi après des pertes antérieures. Il a chuté de 6,1 % mardi pour passer sous la barre des 99 000 dollars pour la première fois depuis le 22 juin. Les rendements des obligations du Trésor américain ont augmenté après que les données économiques surprises aient montré une résistance continue de l'économie. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 5,4 points de base à 4,145%, contre 4,091% mardi en fin de journée. Les prix de l'or ont augmenté. L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,26% à 3 981,49 dollars l'once. Le pétrole brut américain CLc1 a baissé de 0,38% à 60,33 dollars le baril et le Brent LCOc1 a baissé à 64,27 dollars le baril, soit une baisse de 0,26% sur la journée.