Les actions gagnent pour la plupart, tandis qu'Oracle s'effondre ; le dollar américain et les rendements baissent en raison des vues de la Fed
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 22:18

Les principaux indices
boursiers ont progressé jeudi, le Dow et le S&P 500 affichant
des records de clôture même si les actions liées à la
technologie ont chuté suite aux prévisions décevantes d'Oracle
 ORCL.N , tandis que le dollar et les rendements obligataires
américains ont baissé.
Le Nasdaq a terminé en baisse, tandis que le Dow et le S&P 500
ont renforcé leurs gains de la veille, lorsque la Réserve
fédérale a réduit ses taux d'intérêt , tout en se montrant
moins ferme que prévu. Un indice boursier mondial était
également en hausse.
Le géant de l'informatique en nuage Oracle a ravivé les craintes
concernant les valorisations stratosphériques de la technologie
en n'atteignant pas les estimations des analystes en matière de
ventes et de bénéfices  et en signalant un dépassement de
15 milliards de dollars dans le domaine de l'intelligence
artificielle . Ses actions étaient en baisse de 10,8 % et
le secteur technologique de l'indice S&P 500  .SPLRCT  était
également en baisse. Les actions de Nvidia  NVDA.O , leader dans
le domaine de l'intelligence artificielle, étaient en baisse de
1,5 %.
    Plus tôt, le Nikkei  .N225  japonais a perdu près de 1% dans
la nuit, SoftBank  9984.T  - un partenaire d'Oracle sur le
projet de centre de données américain Stargate - ayant chuté de
plus de 7,5%.  .T 
    "L'IA va rester au centre des préoccupations pendant les
prochaines 24 heures", a déclaré Michael O'Rourke, stratège en
chef du marché chez JonesTrading à Stamford, dans le
Connecticut.
    "Dans l'ensemble, le marché se maintient assez bien compte
tenu de l'évolution d'Oracle et du fait que le secteur de
l'intelligence artificielle est plus faible, mais je pense que
les investisseurs sont un peu prudents", a-t-il ajouté.
    Les investisseurs restaient par ailleurs concentrés sur les
perspectives de taux d'intérêt au niveau mondial après que la
Fed a abaissé son taux de fonds de référence, comme prévu, de 25
points de base à 3,5 %-3,75 %, dans une décision partagée par 9
voix contre 3.
    Le président de la Fed, Jerome Powell, a semblé équilibré
lors d'une conférence de presse, déclarant qu'il ne "pensait pas
qu'une hausse des taux soit le scénario de base de qui que ce
soit." Les contrats à terme sur les taux d'intérêt prévoient
donc au moins deux baisses de taux pour l'année prochaine.
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a gagné 646,26
points, soit 1,34%, à 48 704,01, le S&P 500  .SPX  a ajouté
14,32 points, soit 0,21%, à 6 901,00 et le Nasdaq Composite
 .IXIC  a perdu 60,30 points, soit 0,25%, à 23 593,86.
    
    LE DOLLAR ATTEINT SON PLUS BAS NIVEAU DEPUIS PLUSIEURS MOIS
    L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a
progressé de 3,17 points, soit 0,31%, à 1 014,91. L'indice
paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a progressé de 0,55%.
Le dollar américain  s'est effondré, atteignant des plus
bas de plusieurs mois contre l'euro, le franc suisse et la livre
sterling et prolongeant les pertes de la session précédente.
    Le franc suisse a été soutenu par la décision de la Banque
nationale suisse de maintenir ses taux d'intérêt. Contre le
franc suisse  CHF= , le dollar s'est affaibli de 0,63% à 0,795,
après avoir atteint son plus bas niveau depuis la mi-novembre. 
    L'euro était en hausse de 0,43% à 1,1744 $  EUR=  et a
atteint son plus haut niveau depuis le 3 octobre. L'indice du
dollar  =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier
de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de 0,27% à
98,32. 
    Les rendements du Trésor américain ont également baissé pour
la deuxième séance consécutive après la déclaration de politique
générale de la Fed.
    La Fed a également déclaré mercredi que les achats
d'obligations d'État à court terme commenceraient vendredi, avec
une première série totalisant environ 40 milliards de dollars en
bons du Trésor - une décision plus précoce et plus importante
que ce à quoi les investisseurs s'attendaient.
    Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans  US10YT=RR  a baissé de 2,7 points de base à 4,137%, contre
4,164% mercredi. Le rendement a mis fin à une série de quatre
séances de gains mercredi, sa plus longue série de gains en cinq
semaines. Le rendement du billet à deux ans  US2YT=RR , qui
évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt
de la Fed, a perdu 3,9 points de base à 3,526%.
    Le rendement du Bund , référence de la zone euro, est
resté proche de son plus haut niveau depuis neuf mois, les
investisseurs se concentrant sur la réunion de la Banque
centrale européenne qui aura lieu la semaine prochaine.
    Les rendements allemands à 10 ans  DE10YT=RR , la référence
de la zone euro, étaient en baisse de 1,5 point de base à 2,84%
jeudi. Ils ont atteint 2,894 % mercredi, leur niveau le plus
élevé depuis la mi-mars. L'écart entre les rendements américain
et allemand  DE10US10=RR  est tombé à 126,01, son plus bas
niveau depuis juin 2023.
    Les prix du pétrole ont terminé en baisse, les investisseurs
se concentrant à nouveau sur les pourparlers de paix entre la
Russie et l'Ukraine. Le brut américain  CLc1  a perdu 86 cents
pour s'établir à 57,60 dollars le baril et le Brent  LCOc1  a
perdu 93 cents pour s'établir à 61,28 dollars. L'or au comptant
 XAU=  a augmenté de 1,07% à 4 273,09 dollars l'once.

Valeurs associées

DEU BENCHMARK 10A
2,948 Rates -0,29%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 704,01 Pts Index Ex +1,34%
EUR/USD SPOT
1,1739 USD Six - Forex 1 +0,38%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
23 593,86 Pts Index Ex -0,25%
NVIDIA
180,9300 USD NASDAQ -1,55%
Nikkei 225
50 148,82 Pts Six - Forex 1 0,00%
ORACLE
198,880 USD NYSE -10,99%
Or
4 279,77 USD Six - Forex 1 +1,21%
Pétrole Brent
61,54 USD Ice Europ -1,57%
Pétrole WTI
57,88 USD Ice Europ -1,66%
S&P 500 INDEX
6 901,00 Pts CBOE +0,21%
SOFTBANK GROUP
102,000 EUR Tradegate +0,49%
STOXX Europe 600
581,34 Pts DJ STOXX +0,55%
STOXX Europe 600 Technology
844,52 Pts DJ STOXX -0,05%
USA BENCHMARK 10A
4,146 Rates -1,27%
USA BENCHMARK 2A
3,611 Rates -0,02%
USD/CHF SPOT
0,7950 Six - Forex 1 -0,62%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

