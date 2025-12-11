Les actions gagnent pour la plupart, tandis qu'Oracle s'effondre ; le dollar américain et les rendements baissent en raison des vues de la Fed

Les principaux indices boursiers ont progressé jeudi, le Dow et le S&P 500 affichant des records de clôture même si les actions liées à la technologie ont chuté suite aux prévisions décevantes d'Oracle ORCL.N , tandis que le dollar et les rendements obligataires américains ont baissé. Le Nasdaq a terminé en baisse, tandis que le Dow et le S&P 500 ont renforcé leurs gains de la veille, lorsque la Réserve fédérale a réduit ses taux d'intérêt , tout en se montrant moins ferme que prévu. Un indice boursier mondial était également en hausse. Le géant de l'informatique en nuage Oracle a ravivé les craintes concernant les valorisations stratosphériques de la technologie en n'atteignant pas les estimations des analystes en matière de ventes et de bénéfices et en signalant un dépassement de 15 milliards de dollars dans le domaine de l'intelligence artificielle . Ses actions étaient en baisse de 10,8 % et le secteur technologique de l'indice S&P 500 .SPLRCT était également en baisse. Les actions de Nvidia NVDA.O , leader dans le domaine de l'intelligence artificielle, étaient en baisse de 1,5 %. Plus tôt, le Nikkei .N225 japonais a perdu près de 1% dans la nuit, SoftBank 9984.T - un partenaire d'Oracle sur le projet de centre de données américain Stargate - ayant chuté de plus de 7,5%. .T "L'IA va rester au centre des préoccupations pendant les prochaines 24 heures", a déclaré Michael O'Rourke, stratège en chef du marché chez JonesTrading à Stamford, dans le Connecticut. "Dans l'ensemble, le marché se maintient assez bien compte tenu de l'évolution d'Oracle et du fait que le secteur de l'intelligence artificielle est plus faible, mais je pense que les investisseurs sont un peu prudents", a-t-il ajouté. Les investisseurs restaient par ailleurs concentrés sur les perspectives de taux d'intérêt au niveau mondial après que la Fed a abaissé son taux de fonds de référence, comme prévu, de 25 points de base à 3,5 %-3,75 %, dans une décision partagée par 9 voix contre 3. Le président de la Fed, Jerome Powell, a semblé équilibré lors d'une conférence de presse, déclarant qu'il ne "pensait pas qu'une hausse des taux soit le scénario de base de qui que ce soit." Les contrats à terme sur les taux d'intérêt prévoient donc au moins deux baisses de taux pour l'année prochaine. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 646,26 points, soit 1,34%, à 48 704,01, le S&P 500 .SPX a ajouté 14,32 points, soit 0,21%, à 6 901,00 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 60,30 points, soit 0,25%, à 23 593,86. LE DOLLAR ATTEINT SON PLUS BAS NIVEAU DEPUIS PLUSIEURS MOIS L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a progressé de 3,17 points, soit 0,31%, à 1 014,91. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,55%. Le dollar américain s'est effondré, atteignant des plus bas de plusieurs mois contre l'euro, le franc suisse et la livre sterling et prolongeant les pertes de la session précédente. Le franc suisse a été soutenu par la décision de la Banque nationale suisse de maintenir ses taux d'intérêt. Contre le franc suisse CHF= , le dollar s'est affaibli de 0,63% à 0,795, après avoir atteint son plus bas niveau depuis la mi-novembre. L'euro était en hausse de 0,43% à 1,1744 $ EUR= et a atteint son plus haut niveau depuis le 3 octobre. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de 0,27% à 98,32. Les rendements du Trésor américain ont également baissé pour la deuxième séance consécutive après la déclaration de politique générale de la Fed. La Fed a également déclaré mercredi que les achats d'obligations d'État à court terme commenceraient vendredi, avec une première série totalisant environ 40 milliards de dollars en bons du Trésor - une décision plus précoce et plus importante que ce à quoi les investisseurs s'attendaient. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 2,7 points de base à 4,137%, contre 4,164% mercredi. Le rendement a mis fin à une série de quatre séances de gains mercredi, sa plus longue série de gains en cinq semaines. Le rendement du billet à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Fed, a perdu 3,9 points de base à 3,526%. Le rendement du Bund , référence de la zone euro, est resté proche de son plus haut niveau depuis neuf mois, les investisseurs se concentrant sur la réunion de la Banque centrale européenne qui aura lieu la semaine prochaine. Les rendements allemands à 10 ans DE10YT=RR , la référence de la zone euro, étaient en baisse de 1,5 point de base à 2,84% jeudi. Ils ont atteint 2,894 % mercredi, leur niveau le plus élevé depuis la mi-mars. L'écart entre les rendements américain et allemand DE10US10=RR est tombé à 126,01, son plus bas niveau depuis juin 2023. Les prix du pétrole ont terminé en baisse, les investisseurs se concentrant à nouveau sur les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine. Le brut américain CLc1 a perdu 86 cents pour s'établir à 57,60 dollars le baril et le Brent LCOc1 a perdu 93 cents pour s'établir à 61,28 dollars. L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,07% à 4 273,09 dollars l'once.