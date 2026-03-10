Les actions gagnent du terrain, les prix du pétrole reculent alors que Trump et l'Iran s'échangent des coups de griffe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Wall Street et les bourses mondiales progressent

* Les prix du pétrole se replient fortement après la hausse de lundi

* Les marchés suivent de près les derniers développements de la guerre en Iran

* Le dollar s'affaiblit en raison de signaux contradictoires sur le calendrier de Trump pour le Moyen-Orient

(Mise à jour de la matinée aux Etats-Unis) par Lawrence Delevingne et Sophie Kiderlin

Les actions de Wall Street ont progressé et les prix du pétrole ont chuté mardi après que le président américain Donald Trump a déclaré que la guerre au Moyen-Orient pourrait être "bientôt terminée" malgré les commentaires provocateurs de l'armée iranienne qui ont jeté un doute sur les perspectives d'une résolution rapide. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 0,4%, l'indice S&P 500 .SPX a ajouté 0,3%, et l' indice Nasdaq Composite .IXIC a augmenté de 0,5%. L'indice européen STOXX 600 .STOXX a réduit ses gains antérieurs mais était en hausse de 1,65% mardi après avoir baissé pendant trois jours consécutifs. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon

.MIAPJ0000PUS a augmenté d'environ 3,4%.

Les prix du pétrole ont chuté de 11% mardi, après avoir atteint leur plus haut niveau depuis plus de trois ans lors de la session précédente. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s'échangeaient pour la dernière fois autour de 88 dollars le baril, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 est tombé à 83,74 dollars le baril. Les remarques de M. Trump lundi ont insufflé de l'optimisme sur les marchés , ce qui contraste avec les événements en Iran, où les partisans de la ligne dure se sont ralliés au nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei et où les gardiens de la révolution ont déclaré que le blocus des exportations de pétrole se poursuivrait jusqu'à ce que les attaques des États-Unis et d'Israël prennent fin.

M. Trump a déclaré que les États-Unis frapperaient l'Iran beaucoup plus durement s'il bloquait les exportations. Mardi, M. Trump a déclaré à Fox News qu'il était possible qu'il discute avec l'Iran, tandis que le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, a déclaré que mardi serait la journée de frappes contre l'Iran la plus intense de la campagne jusqu'à présent. "Ce qui m'intéresse vraiment à long terme, c'est de savoir si, dans la mesure où les prix du pétrole restent élevés plus longtemps, cela commence à se répercuter sur les attentes en matière d'inflation, et si cela fait dérailler cette sorte de désinflation", a déclaré John Belton, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds, dans un courriel.

UN REBOND MONDIAL?

L'amélioration du sentiment des investisseurs a déclenché un rebond des actions en Europe et en Asie mardi, tandis que les rendements des obligations d'État ont baissé et que les attentes en matière de taux d'intérêt ont à nouveau changé. Les indices européens ont suivi l'Asie à la hausse au début de la journée avant de revenir sur leurs gains, le DAX allemand

.GDAXI augmentant de 2,25% et le CAC 40 français .FCHI augmentant de 1,85%.

Les marchés monétaires ont réduit les chances d'une hausse des taux de la Banque centrale européenne cette année, après que celle-ci ait été plus que pleinement prise en compte à la fin de la journée de lundi, tandis que l'obligation allemande de référence à 10 ans DE10YT=RR a peu varié à 2,86%. Les rendements à deux ans sensibles aux taux ont baissé, l'Allemagne perdant 4 points de base. Les obligations britanniques ont baissé de 10 points de base à 3,87 % après avoir atteint 4,23 % lundi, au plus fort des inquiétudes des marchés concernant la hausse des prix du pétrole qui pourrait raviver l'inflation et inciter les banques centrales en Europe à resserrer leur politique plus tard dans l'année.

"Les prix du marché suggèrent des semaines de perturbations, et non des jours ou des mois", ont écrit les analystes du BlackRock Investment Institute.

"Le risque d'un choc stagflationniste existe, mais il n'est pas acquis, comme l'indiquent les prix du marché." Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR était en baisse de 1,3 point de base à 4,121%, après avoir baissé plus fortement plus tôt dans la journée. Les traders ont repoussé les paris sur le calendrier de la prochaine baisse des taux de la Réserve fédérale, la première réduction n'étant pas envisagée avant juillet, selon l'outil FedWatch du CME Group.

"Nous sommes toujours à des niveaux inquiétants", ont déclaré les analystes d'ING, faisant référence aux rendements obligataires. "Il faut s'attendre à ce que les rendements nominaux baissent un peu en cas de retournement de tendance. Mais ne vous attendez pas à un rallye structurel spectaculaire des obligations", ont-ils écrit dans une note aux clients.

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure sa performance par rapport à un panier de six grandes devises, était en légère baisse, prolongeant la forte chute de lundi. L'or XAU= était en hausse d'environ 1,4 % à 5208 $ l'once, tandis que le bitcoin BTC= a ajouté 2,68 % à 70 850 $.