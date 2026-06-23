Les actions frappées par la réalité des taux de la Fed ; le pétrole recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les anticipations croissantes de hausses des taux de la Fed maintiennent le yen près de ses plus bas niveaux depuis 40 ans

* Les valeurs technologiques s'effondrent; l'indice sud-coréen Kospi plonge de 10 %

* Le Brent et l'or reculent

(Mises à jour en continu) par Amanda Cooper

Les marchés boursiers mondiaux ont reculé mardi, entraînés par une baisse généralisée des valeurs technologiques, les investisseurs s'attendant à ce que la Réserve fédérale américaine prenne des mesures plus agressives pour lutter contre l'inflation, malgré une chute de 16 % des cours du pétrole ce mois-ci. L'indice STOXX 600 .STOXX a reculé de 1,2 %, sous la pression des baisses enregistrées par les fabricants européens de semi-conducteurs et d'équipements pour puces électroniques, qui ont suivi celles des valeurs technologiques au Japon et en Corée du Sud, où l'indice KOSPI de Séoul .KS11 a chuté de 10 %, enregistrant sa plus forte baisse journalière depuis mars. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 affichaient une baisse de plus de 2,5 %, laissant présager que le recul de 1,3 % enregistré lundi pourrait se prolonger pour une deuxième journée. Lundi, l’action SpaceX SPCX.O a perdu près de 17 % après que la société s’est tournée vers le marché obligataire à la suite de son introduction en bourse très réussie au début du mois, tandis que les titres d’Alphabet < GOOGL.O >, de Meta Platforms < META.O > et de Microsoft < MSFT.O > ont également chuté.

Les contrats à terme e-mini sur l’indice S&P 500 EScv1 ont reculé de 1,5 %.

« Ces marchés sont loin d’être moroses », a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez Pepperstone Group à Melbourne. « Les anciens leaders du marché semblent avoir perdu de leur élan et les investisseurs se tournent vers d’autres secteurs du marché, plus défensifs, moins axés sur l’IA et offrant des flux de trésorerie plus prévisibles. »

Les contrats à terme sur le Brent ont frôlé mardi les 76 dollars le baril LCOc1 pour la première fois depuis début mars, alors que le nombre de navires transitant par le détroit d’Ormuz continuait d’augmenter et que les cours du pétrole sur le marché physique avaient presque retrouvé leurs niveaux d’avant-guerre. Une baisse du prix du pétrole donnerait normalement un coup de pouce aux actions, mais les investisseurs se concentrent désormais sur les implications de la flambée des prix de l’énergie pour la politique des banques centrales et, plus particulièrement, pour la Réserve fédérale. Le nouveau président, Kevin Warsh, semble prêt à adopter une ligne beaucoup plus ferme en matière d’inflation. De ce fait, les rendements des bons du Trésor à 2 ans

US2YT=RR , qui sont les plus sensibles aux variations des anticipations d’inflation et de taux, ont atteint leur plus haut niveau en 16 mois pour s’établir autour de 4,188 % US2YT=RR , tandis que les rendements à plus long terme ont également fortement augmenté.

« La remontée des rendements américains crée un contexte plus difficile pour les actifs risqués à court terme, après les fortes hausses enregistrées ces derniers mois », a déclaré Lee Hardman, stratège en devises chez MUFG.

Les marchés monétaires indiquent que les investisseurs ont presque entièrement intégré une hausse des taux d’ici septembre. Dans ce contexte, le dollar atteint son plus haut niveau depuis un an face à un panier de devises. Cette vigueur s’est en grande partie faite au détriment du yen japonais JPY= , qui est resté stable mardi à 161,47 face au dollar, après avoir frôlé ses plus bas niveaux depuis 40 ans lors d’une séance marquée par la volatilité la veille. La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré mardi avoir tenu la veille une réunion en ligne avec le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, pour discuter des marchés financiers mondiaux, ce qui, selon les analystes, suggère un risque accru d’intervention officielle de Tokyo pour soutenir le yen. Par ailleurs, à l’occasion du 10e anniversaire du vote sur le Brexit qui a conduit la Grande-Bretagne à quitter l’Union européenne, la livre sterling a reculé de 0,3 % à 1,3215 dollar. La livre sterling a été mise à mal lundi après que le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé qu’il démissionnerait , ouvrant la voie à ce qui devrait être une passation de pouvoir ordonnée au profit d’Andy Burnham.

Alors que les anticipations d’une hausse des taux américains cette année s’intensifient, l’or a subi des pressions XAU= , reculant de 2 % à 4 100 dollars l’once. Sur les marchés des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a chuté de 3,1 % pour passer sous la barre des 63 000 dollars, tandis que l’ether ETH= a perdu près de 5 % à 1 650 dollars.