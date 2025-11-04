Les actions européennes se replient fortement après un rallye induit par l'IA ; le dollar gagne du terrain

Les actions vacillent alors que le rallye technologique s'estompe

Les traders sont prudents après la faiblesse des données américaines

Le dollar atteint son plus haut niveau depuis trois mois

Les divergences de vues au sein de la Fed assombrissent les perspectives de réduction des taux d'intérêt en décembre

Les marchés boursiers européens ont reculé mardi, les opérateurs faisant une pause après le récent rallye technologique qui a propulsé les marchés vers de nouveaux records, tandis que le sentiment d'aversion au risque a porté le dollar à son plus haut niveau depuis trois mois.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a chuté de 1,6 %, et les actions asiatiques ont également chuté après avoir atteint des sommets historiques, les investisseurs ayant pris des bénéfices après les fortes hausses enregistrées ces dernières semaines dans le secteur de la technologie.

Au cours de la nuit, la hausse des valeurs technologiques américaines a d'abord soutenu le S&P 500 .SPX et le Nasdaq

.IXIC , mais les marchés à terme se sont nettement repliés mardi, perdant respectivement 1,2 % ESCv1 et 1,5 % NQc1 .

SIGNES DE MÉFIANCE À L'ÉGARD DE L'IA

Michael Brown, senior research strategist chez Pepperstone, a déclaré que certains acteurs du marché considéraient la chute des actions de Palantir PLTR.O après la publication des résultats comme le signe d'un plus grand degré de scepticisme à l'égard du thème de l'intelligence artificielle.

"Je ne suis pas tout à fait sûr d'y croire, mais c'est l'histoire qui circule", a déclaré Michael Brown.

Il a également souligné des facteurs techniques sur le S&P 500 qui auraient pu exacerber les pressions de vente.

"En fin de compte, je pense qu'il s'agit d'une pause dans le rallye général, plutôt que d'un retournement définitif de la situation en défaveur des haussiers", a-t-il déclaré.

Palantir Technologies PLTR.O a chuté de près de 6 % dans les premiers échanges à Francfort mardi, après la publication des résultats lundi.

L'action se négocie à un ratio cours/bénéfice exorbitant de 246,2 sur 12 mois, comparé à celui de Nvidia NVDA.O, la coqueluche de Wall Street, de 33,3, selon les données du LSEG.

Le catalyseur de la dernière hausse des actions a été l'accord de 38 milliards de dollars conclu entre Amazon et OpenAI, le créateur de ChatGPT, pour la fourniture de services en nuage .

"Les gens deviennent prudents face à ces transactions circulaires autour de l'IA, avec Nvidia au centre de tout", a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG.

"Ils s'inquiètent de toutes les dépenses en capital qui ont été effectuées, sans savoir d'où viendront les revenus."

LES ECONOMIES BRITANNIQUE ET AMERICAINE EN LIGNE DE MIRE

La Grande-Bretagne était au centre de l'attention après un discours du ministre des finances britannique Rachel Reeves qui a ouvert la voie à de vastes augmentations d'impôts, ce qui a pesé sur les gilts britanniques.

Le sentiment général a également été affaibli par la faiblesse des données économiques américaines, tandis qu'une divergence de vues de la part des responsables de la Réserve fédérale a assombri les perspectives d'une réduction des taux d'intérêt en décembre.

Le dollar américain a atteint un sommet de près de neuf mois par rapport au yen, ainsi qu'un plus haut de trois mois par rapport à l'euro.

Le dollar américain a été soutenu par la réduction des paris sur un assouplissement à court terme de la Fed, remontant à 154,8 yens JPY= pour la première fois depuis le 13 février, et à 1,149 dollar contre l'euro EUR= pour la première fois depuis le 1er août.

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la monnaie par rapport à l'euro, au yen et à quatre autres devises, a dépassé 100 pour la première fois en trois mois.

Cependant, ces progrès se sont évaporés lorsque les traders ont acheté le yen et l'euro pour leur attrait de valeur refuge, alors que les marchés boursiers ont chuté.

Les opinions divergentes des responsables de la Fed sur la politique à suivre sont également devenues une source d'inquiétude pour le marché, d'autant plus que les données économiques officielles sont toujours suspendues en raison de la fermeture du gouvernement fédéral, ce qui laisse les investisseurs dans l'incertitude quant aux indices de la santé économique des États-Unis.

Les comptes des fabricants dans l'enquête privée de l'Institute for Supply Management ont dépeint lundi une image désastreuse du secteur manufacturier, montrant que l'industrie manufacturière américaine s'est contractée pour un huitième mois consécutif en octobre, alors que les nouvelles commandes sont restées faibles.

Le gouverneur de la Fed, Stephen Miran, a réitéré lundi les arguments en faveur d'une baisse importante des taux, tandis que le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré qu'il se méfiait de nouvelles réductions tant que l'inflation restait nettement supérieure à l'objectif de 2 % fixé par la banque centrale.

La Fed a abaissé ses taux la semaine dernière, mais le président Jerome Powell a laissé entendre qu'il pourrait s'agir de la dernière réduction de l'année.

Les traders évaluent désormais à 67,3 % la probabilité d'une baisse des taux en décembre, contre 90,5 % une semaine plus tôt, a montré CME FedWatch.

L'or XAU= n'a pas bénéficié des flux de refuge, alors qu'il a continué à trouver ses marques après une forte baisse par rapport à un record atteint à la mi-septembre. Le lingot était en baisse de 0,2 % à environ 3 995 dollars l'once.

Les prix du pétrole brut ont baissé, les marchés ayant interprété la décision de l'OPEP+ de suspendre les augmentations de production au cours du premier trimestre comme un signal de surabondance de l'offre sur le marché.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont légèrement baissé de 1,4 % à 64,01 dollars le baril et le pétrole West Texas Intermediate américain CLc1 a baissé de 1,5 % à 60,14 dollars le baril.