Les actions européennes retrouvent un peu d'équilibre grâce à la stabilisation du pétrole, mais les valeurs technologiques asiatiques sont durement touchées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avant l'ouverture des marchés américains)

* La Corée du Sud est touchée par la plus forte baisse jamais enregistrée

* Le Japon et Taïwan reculent également

* L'or en hausse de 1,5 %, après la chute de mardi

* Le Brent à 83,7 $, juste à côté des sommets de mardi

* Les actions européennes gagnent 1,5 %, les contrats à terme américains sont en légère hausse

*

par Alun John et Rae Wee

Les ventes d'actions européennes, durement touchées, ont marqué une pause mercredi, bien que l'Asie ait connu des chutes spectaculaires, y compris un krach record à Séoul, alors que les investisseurs se sont débarrassés des fabricants de puces, craignant que l'aggravation de la guerre au Moyen-Orient ne crée un choc pétrolier, augmentant l'inflation et retardant les réductions de taux d'intérêt. Un rapport du New York Times , selon lequel des agents du ministère iranien du renseignement auraient contacté indirectement la CIA le lendemain du début des attaques américaines et israéliennes contre l'Iran, en proposant de discuter des conditions de la fin du conflit, a contribué à ramener le calme en milieu de matinée dans les échanges européens, ont indiqué les traders.

Cela a soutenu l'indice européen STOXX 600, qui a progressé de 1,6 %, bien qu'il ait chuté de 4,6 % lundi et mardi, sa plus forte baisse en deux jours depuis les troubles tarifaires d'avril 2025. .STOXX .EU

L'indice de référence Brent était un peu plus bas sur la journée à 81,18 dollars le baril, LCoc1 bien qu'il soit toujours près de 10 dollars plus élevé qu'à la clôture vendredi dernier. Les prix du gaz en Europe ont légèrement baissé, mais encore une fois après avoir augmenté lundi et mardi TFMBMc1 , et les contrats à terme du S&P 500 EScv1 ont également basculé en territoire positif. O/R .N NG/EU

Mais il était trop tôt pour dire s'il s'agissait d'un simple incident de courte durée dans la grande crise mondiale de cette semaine, qui a parfois menacé de devenir chaotique, les investisseurs essayant d'évaluer les conséquences d'une hausse potentielle des prix de l'énergie pendant une période prolongée. Les États-Unis et Israël ont poursuivi leurs attaques 24 heures sur 24 contre l'Iran mercredi, tandis qu'un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien au large de la côte sud du Sri Lanka, et que la Turquie a déclaré que les défenses aériennes de l'Otan avaient détruit un missile balistique tiré à partir de l'Iran.

Les traders s'efforçant de suivre les gros titres et de couvrir leurs pertes, la chute d'une classe d'actifs s'est répercutée sur d'autres.

Même l'or, valeur refuge, a chuté de plus de 4 % mardi, bien qu'il soit remonté de 2 % mercredi, à 5 193 dollars l'once.

GOL/

SÉOUL SE VEND

C'est en Corée du Sud que la tension a été la plus forte mercredi, où l'indice de référence KOSPI a clôturé en baisse de 12 %, .KS11 sa plus forte chute jamais enregistrée. La Corée du Sud est fortement dépendante du pétrole du Moyen-Orient. KS

En deux jours, l'indice à forte composante technologique a perdu plus de 18 % de sa valeur, tandis que la devise KRW= s'est effondrée à son plus bas niveau depuis 17 ans.

Le Nikkei .N225 a chuté de 3,6% et les actions taïwanaises

.TWII ont baissé de 4,3%, les investisseurs ayant abandonné ce qui a été l'un des paris les plus chauds de ces derniers mois, à savoir les fabricants de semi-conducteurs.

"De nombreux marchés dans lesquels les investisseurs s'étaient diversifiés avant les attaques contre l'Iran apparaissent aujourd'hui comme les plus vulnérables", a écrit Matt King, fondateur de la société d'analyse financière Satori Insights, dans une note.

la phase "vendre ce que l'on peut" se propage", a déclaré Charu Chanana, stratégiste en chef chez Saxo à Singapour.

la chute de l'Asie devient désordonnée parce que les marchés ne considèrent plus cela comme un "choc d'une semaine"

Wall Street, quant à elle, a évité le pire des ventes, et le S&P 500 est en baisse d'un peu moins de 1 % depuis le début de la semaine. Le directeur général de Goldman Sachs, David Solomon , a déclaré dans un discours à Sydney qu'il avait été surpris par la réaction "bénigne" des marchés jusqu'à présent face aux risques liés à la construction.

"Je pense qu'il faudra quelques semaines pour que les marchés digèrent vraiment les implications de ce qui s'est passé à la fois à court terme et à moyen terme, et je ne peux pas spéculer sur la façon dont cela se passera", a-t-il déclaré.

LES BAISSES DE TAUX EN QUESTION Les marchés obligataires, après un premier rebond, sont désormais sous pression, les investisseurs pariant que la hausse des prix du pétrole attisera l'inflation et retardera les baisses de taux . Les traders considèrent désormais qu'il est plus probable qu'improbable que la Réserve fédérale maintienne ses taux en juin.

"Pour les États-Unis, il s'agit très clairement d'une situation inflationniste... le marché réévalue donc la capacité de la Fed à réduire ses taux cette année", a déclaré Andrew Lilley, stratège en chef pour la banque d'investissement australienne Barrenjoey.

Le rendement de référence du Trésor à 10 ans était en hausse de 2 points de base sur la journée à 4,08%, ayant gagné 11 points de base cette semaine, tandis que les rendements à deux ans sensibles aux taux sont en hausse de 13 points de base sur la semaine et se situent à 3,51%. US10YT=RR US2YT=RR US/

Ailleurs, une baisse des taux par la Banque d'Angleterre plus tard ce mois-ci, qui était considérée comme presque certaine, ne semble plus d'actualité, ce qui a fait grimper le rendement des gilts à deux ans de 25 points de base cette semaine, bien que les obligations britanniques, comme leurs homologues européennes, aient connu un léger rebond mercredi.

GB/ GVD/EUR Les liquidités en ont été les bénéficiaires, les flux se précipitant vers les fonds monétaires pour éviter les paris plus risqués.

L'euro EUR= a tenté de rebondir, 0,3 % à 1,1650 $, mais il est toujours en baisse de 1,15 % cette semaine, pénalisé par la hausse des coûts de l'énergie.

Le dollar a gagné plus largement même sur les monnaies considérées comme des refuges, et est en hausse de 1,3% sur le yen japonais cette semaine JPY= et de 0,5% sur le franc suisse

CHF= FRX/