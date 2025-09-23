Les actions européennes progressent grâce à la hausse des titres de l'énergie éolienne et au rebond de la technologie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles)

*

Kingspan saute sur les plans d'introduction en bourse d'Amsterdam pour l'unité ADVNSYS

*

ASMI chute après avoir revu à la baisse ses perspectives de revenus pour la seconde moitié de l'année 2025

*

La Suède réduit ses taux d'intérêt à 1,75 % contre 2 % auparavant

*

Le président de la Réserve fédérale Jerome Powell s'exprimera plus tard dans la journée

(Mise à jour des prix tout au long de la journée, ajout de commentaires d'analystes et de détails) par Shashwat Chauhan et Amir Orusov

Les actions européennes ont augmenté mardi, menées par les titres de l'énergie éolienne après une décision de justice américaine favorable au danois Orsted, tandis que les actions technologiques se sont remises de leurs pertes initiales.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX était en hausse de 0,5% à 556,3 points à 0848 GMT, la plupart des bourses régionales étant également en hausse. Les actions françaises

.FCHI étaient en tête avec une hausse de 1%.

Les actions d'Orsted ORSTED.CO ont bondi de 7% après qu'un juge fédéral américain ait statué que le développeur danois d'éoliennes offshore peut reprendre le travail sur le projet presque terminé au large de la côte de Rhode Island.

"Nous considérons qu'il s'agit d'un développement favorable", a déclaré Laura Cooper, stratège en investissement mondial chez Nuveen, qui a des perspectives favorables sur le secteur de l'énergie propre.

Le fabricant d'éoliennes Vestas VWS.CO et son homologue allemand Nordex NDXG.DE ont également gagné environ 3% chacun.

Les détaillants .SXRP ont grimpé de 2%, stimulés par un bond de 17,1% du distributeur de bricolage Kingfisher KGF.L après qu'il ait relevé ses perspectives de bénéfices pour l'ensemble de l'année .

Le groupe irlandais Kingspan KSP.I a bondi de 10,2% après l'annonce d'un projet d'introduction en bourse de 25% de son unité de centres de données ADVNSYS, qui pourrait permettre au fabricant de matériaux de construction de se libérer de ses dettes.

ASM International ASMI.AS a chuté de 1,9 % après que le fabricant d'équipements pour puces ait réduit son objectif de chiffre d'affaires pour le second semestre 2025.

L'indice technologique plus large .SX8P a augmenté de 0,6 %, inversant les pertes initiales après que les actions technologiques de Wall Street aient gagné la nuit, Nvidia ayant déclaré qu' il investirait jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI et lui fournirait des puces pour centres de données.

Les actions européennes, qui ont surpassé leurs homologues américaines au début de l'année 2025 grâce à des gains liés à la défense, sont depuis restées à la traîne, l'optimisme en matière d'intelligence artificielle ayant stimulé les géants américains de la technologie.

Le S&P 500 .SPX a gagné près de 14 % depuis le début de l'année, contre environ 9,5 % pour le STOXX 600.

Le secteur des soins de santé .SXDP a baissé de 0,5%, les actions du fabricant de médicaments Roche ROG.S et de Novartis

NOVN.S ayant baissé d'environ 1% chacune.

Une enquête a montré que l'activité économique de la zone euro a progressé à son rythme le plus rapide en 16 mois et une lecture séparée a montré que l'activité en Allemagne a progressé à un rythme accéléré.

L'activité économique française s'est toutefois contractée au cours de la même période, tandis que les entreprises britanniques ont fait état d'une perte de dynamisme et de confiance.

La banque centrale suédoise a réduit son taux directeur de 2 % à 1,75 % et a déclaré que les taux devraient rester inchangés pendant un certain temps. Les actions suédoises

.OMXSPI étaient en hausse de 0,9%.

Plus tard dans la journée, les commentaires des responsables de la Réserve fédérale seront sur le radar, y compris le président Jerome Powell pour évaluer la trajectoire des taux de la banque centrale américaine après avoir réduit les taux d'intérêt la semaine dernière.