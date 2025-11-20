Les actions européennes progressent alors que les bénéfices de Nvidia illuminent les marchés mondiaux

Rallye de soulagement sur les marchés mondiaux après les résultats de Nvidia

Les investisseurs attendent le rapport retardé sur l'emploi aux États-Unis

Les valeurs bancaires européennes figurent parmi les plus fortes hausses

Les actions européennes ont grimpé jeudi, alors qu'un rallye de soulagement a balayé les marchés mondiaux après que Nvidia, l'entreprise phare de l'intelligence artificielle, ait annoncé de solides bénéfices, tandis que les investisseurs attendaient la publication retardée des données sur l'emploi aux États-Unis .

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX était en hausse de 0,7% à 565,85 points à 0938 GMT. Les bourses d'Allemagne

.GDAXI et de France .FCHI ont également augmenté d'environ 0,8% chacune.

Les résultats trimestriels exceptionnels et les perspectives positives du concepteur de puces Nvidia NVDA.O arrivent à un moment crucial pour les investisseurs, qui ont été ébranlés ces dernières semaines par les craintes d'une bulle de l'intelligence artificielle.

Les résultats de Nvidia ont temporairement apaisé l'anxiété des investisseurs, les actions de la société augmentant de 5,5 % dans les échanges de prémarché aux États-Unis.

"Les bons résultats n'effacent pas les craintes d'une bulle de l'IA, mais les repoussent plutôt sous la surface, offrant un bref répit aux marchés", a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

Le rebond des fabricants de puces a également été alimenté par des informations selon lesquelles les États-Unis pourraient retarder leurs droits de douane de 100 % prévus sur les importations de semi-conducteurs afin d'apaiser les tensions avec la Chine.

L'indice technologique européen .SX8P a grimpé de 1,2 %, Infineon IFXGn.DE et ASML ASML.AS gagnant environ 2 % chacun.

Les fabricants d'équipements d'intelligence artificielle qui ont bénéficié du boom technologique, tels que Schneider Electric

SCHN.PA et Siemens Energy ENR1n.DE , ont augmenté de 2 % et 4 % respectivement.

L'indice européen de la défense .SXPARO était en hausse de 2,1%, après avoir chuté de près de 3% mercredi sur les signes d'un nouvel effort des États-Unis pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Du côté des valeurs financières, les valeurs bancaires européennes .SX7P , .SX7E ont été parmi les plus fortes hausses de l'indice, avec plus de 1,3% chacune.

"À une époque où l'accent est mis sur le secteur technologique, les valeurs financières et les banques ont tranquillement progressé dans l'ombre", a déclaré Daniela Hathorn.

BNP Paribas BNPP.PA a gagné 5,7 % après que la banque française a relevé son objectif de ratio CET1, un indicateur de la stabilité financière, à 13 % d'ici 2027.

Plus tard dans la journée, l'attention se portera sur le très attendu rapport officiel sur l'emploi aux États-Unis, qui pourrait influencer les attentes concernant le verdict de la politique monétaire de la Réserve fédérale le mois prochain.