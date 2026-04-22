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Les actions européennes des secteurs des puces et de l'électricité s'envolent, l'optimisme lié à l'IA étant alimenté par les bénéfices
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 12:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ozan Ergenay et Danilo Masoni

Les actions des fabricants européens de puces et d'équipements électriques se sont redressées mercredi, les investisseurs s'engouffrant dans les valeurs qui devraient bénéficier du boom des investissements dans l'intelligence artificielle, à la suite de rapports de résultats optimistes et d'une hausse considérable de leurs homologues américains. Le fabricant d'équipements pour puces informatiques ASM International ASMI.AS a bondi de 9 % pour atteindre son plus haut niveau historique après avoir annoncé des ventes au deuxième trimestre bien supérieures aux attentes du marché, les analystes soulignant la robustesse de la demande liée à l'intelligence artificielle. La société d'ingénierie suisse ABB ABBN.S a relevé ses perspectives pour l'ensemble de l'année, déclarant que la demande en plein essor des centres de données et d'autres parties de son activité d'électrification compensait les incertitudes accrues liées à la guerre contre l'Iran . Ses actions ont également atteint un nouveau record.

La hausse des actions européennes des semi-conducteurs et d'autres entreprises considérées comme bénéficiaires de la construction d'infrastructures d'intelligence artificielle dans la région reflète les gains de l'indice SOX de Philadelphie

.SOX , l'indice de référence américain du secteur. L'indice a augmenté pendant 15 séances consécutives - la plus longue série de gains depuis au moins 2014 - gagnant 35% au cours de cette période, sa meilleure performance depuis environ 24 ans.

Barclays a déclaré qu'une longue période de faiblesse des investissements dans les marchés développés cède la place à un essor induit par l'IA, qui stimule la demande de semi-conducteurs et d'infrastructures connexes.

La banque britannique s'attend à ce que la croissance des investissements s'accélère à partir de 2026, à mesure que les projets d'IA prennent de l'ampleur, parallèlement aux dépenses consacrées à la défense, à la sécurité énergétique et à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. "Alors que les dépenses liées à l'IA ont fait grimper le cycle des dépenses d'investissement des entreprises américaines, les investissements n'ont pas encore repris de manière significative en Europe. Nous pensons que la guerre entre les États-Unis et l'Iran devrait donner un nouvel élan à ce thème", a écrit Emmanuel Cau, stratège chez Barclays.

"Les dépenses liées à l'IA et aux hyperscalers continuent d'entraîner une forte hausse des bénéfices dans les secteurs des semi-conducteurs, de l'électricité et de l'infrastructure, malgré des valorisations/positionnements élevés", a-t-il ajouté.

Les fabricants et fournisseurs de puces allemands Aixtron

AIXGn.DE , Infineon IFXGn.DE et Siltronic WAFGn.DE ont progressé entre 2,2% et 3,1%, tandis qu'ASML ASML.AS , STMicroelectronics STMPA.PA et BESI BESI.AS ont gagné entre 1,5% et 2,3%.

ASML , le plus grand fournisseur mondial d'outils de fabrication de puces, a annoncé la semaine dernière des bénéfices supérieurs aux prévisions et a revu à la hausse ses perspectives de revenus pour 2026, car l'IA stimule la demande pour son équipement.

Ailleurs dans le secteur de l'ingénierie et des équipements électriques, Schneider Electric SCHN.PA et Legrand LEGD.PA étaient également en hausse de 1,5% et 2%, respectivement.

L'indice technologique européen plus large .SX8P était en hausse de 1,2%, parmi les meilleures performances de l'indice STOXX 600 .STOXX .

Guerre en Iran

Valeurs associées

ABB
76,320 CHF Swiss EBS Stocks +2,86%
AIXTRON
46,060 EUR XETRA +1,84%
ASM INT
829,6000 EUR Euronext Amsterdam +6,09%
ASML HLDG
1 252,8000 EUR Euronext Amsterdam +1,28%
BESI
233,0000 EUR Euronext Amsterdam +2,24%
INFINEON TECHNOLOGIES
49,235 EUR XETRA +3,14%
LEGRAND
150,6500 EUR Euronext Paris +1,96%
SCHNEIDER ELECTRIC
275,7000 EUR Euronext Paris +1,32%
SILTRONIC
71,850 EUR XETRA +3,46%
SOITEC
113,7000 EUR Euronext Paris +12,85%
STMICROELECTRONICS
38,0450 EUR Euronext Paris +1,16%
STOXX Europe 600
615,43 Pts DJ STOXX -0,10%
STOXX Europe 600 Technology
895,19 Pts DJ STOXX +0,62%
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