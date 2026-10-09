Les actions européennes confrontées à un « contexte toxique »

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(Ajout d'un nouvel article de blog)

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LES ACTIONS EUROPÉENNES FACE À UN « CONTEXTE TOXIQUE »

Alors que les actions américaines ont atteint des niveaux records cette semaine, les actions européennes ont chuté à leur plus bas niveau depuis près de quatre mois, sous l'effet de divers vents contraires qui commencent à se faire sentir.

La hausse des prix du pétrole et du gaz, ainsi que les inquiétudes budgétaires et politiques en France, ont propulsé les rendements obligataires à leur plus haut niveau depuis des décennies, ce qui, selon Barclays, n’augure rien de bon.

“La hausse des taux et celle des prix de l’énergie créent ensemble un contexte toxique pour l’Europe, compte tenu de la plus grande sensibilité de la région à ces deux facteurs,” indiquent les stratèges actions de Barclays dans une note.

À mesure que les rendements obligataires grimpent, les investisseurs ne se tournent plus uniquement vers les actions pour obtenir des rendements, ce qui menace le mouvement dit “TINA” (“Il n’y a pas d’alternative”).

“Dans l’ensemble, le contexte pour les actions n’est plus aussi simple qu’il l’était en début d’année,” indique Barclays.

“Le coussin de sécurité offert par le discours TINA est de plus en plus remis en cause, ce qui signifie que les bénéfices devront prendre davantage le relais.”

La saison des résultats s’ouvre officieusement la semaine prochaine avec la publication des comptes des grandes banques américaines, tandis qu’en Europe, ASML, BMW et LVMH sont à l’ordre du jour.

(Samuel Indyk)

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