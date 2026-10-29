Les actions et les rendements obligataires reculent alors que les inquiétudes liées à l'IA et les données économiques sont au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des cours après la clôture des marchés américains)

* Le Nasdaq recule de 1,37 % alors qu'Alphabet, ServiceNow et Fortinet chutent en raison des inquiétudes liées aux dépenses en matière d'IA

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule de 10,6 points de base à 4,939 % après la publication des chiffres du PIB et de l'inflation

* L'indice paneuropéen STOXX 600 progresse de 0,77 % après que la BCE a maintenu son taux directeur inchangé à 2,5 %

par Sinéad Carew et Marc Jones

Les indices boursiers de Wall Street ont reculé jeudi, les inquiétudes liées à l’IA ayant contrebalancé certaines données économiques encourageantes, tandis que les actions européennes ont rebondi, la Banque centrale européenne ayant mis un terme à sa série de hausses de taux.

Les rendements des bons du Trésor américain ont reculé après la publication de données indiquant que l’économie américaine avait progressé plus rapidement que prévu au troisième trimestre, la résilience des dépenses de consommation et les investissements des entreprises stimulés par l’IA ayant compensé l’impact de la hausse des prix du pétrole liée au conflit au Moyen-Orient. Toutefois, les prix du pétrole ont baissé de s sur la journée, les espoirs de pourparlers de paix ayant atténué les nouvelles inquiétudes concernant les perturbations de l’approvisionnement dues à l’escalade du conflit.

L'indice européen STOXX 600 .STOXX a rebondi après que la BCE a maintenu son taux directeur à 2,5 %. Par ailleurs, la présidente de la BCE, Christine Lagarde , a confirmé, après des mois de spéculations, qu'elle quitterait ses fonctions en février.

Mais à Wall Street, le Nasdaq a terminé en baisse de plus de 1 %, tandis qu’Alphabet GOOGL.O a subi une forte correction après avoir révélé, dans son rapport trimestriel publié mercredi après la clôture du marché, une importante consommation de trésorerie liée à l’intelligence artificielle. Par ailleurs, les éditeurs de logiciels ServiceNow

NOW.N et Fortinet FTNT.O ont tous deux chuté de plus de 20 % à la suite de la publication de leurs résultats financiers.

« Même si les marchés sont en baisse aujourd’hui et réagissent négativement aux résultats d’Alphabet, de ServiceNow et de certaines autres valeurs, nous avons également reçu des chiffres du PIB qui suggèrent que les fondamentaux de l’économie restent solides », a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef des marchés chez Ameriprise.

« Les dépenses de consommation ont accéléré. Les investissements des entreprises ont accéléré. Ce sont ces éléments qui continuent d’indiquer que l’économie et les fondamentaux restent solides, malgré une certaine faiblesse des échanges aujourd’hui liée au thème de l’IA. »

Cependant, les rapports trimestriels d’Intel INTC.O et d’Amazon AMZN.O , publiés après la clôture des marchés américains, n’ont guère rassuré . Les actions d’Intel ont chuté de plus de 17 % après la clôture, suite à la publication de résultats et de prévisions financières décevants, et d’autres fabricants de puces ont suivi le mouvement.

L'action Amazon.com a chuté de plus de 5 % en fin de séance après avoir annoncé une dépense de trésorerie massive au troisième trimestre et prévu pour le trimestre des fêtes un chiffre d'affaires largement inférieur aux estimations de Wall Street.

À Wall Street , l’indice Dow Jones Industrial Average

.DJI a perdu 132,54 points, soit 0,25 %, pour clôturer à 52 342,56, le S&P 500 .SPX a perdu 23,59 points, soit 0,30 %, à 7 720,39 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 365,13 points, soit 1,37 %, à 26 184,72.

L'indice MSCI, qui mesure la performance des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a perdu 1,41 point, soit 0,12 %, pour s'établir à 1 132,62.

Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 avait clôturé en hausse de 0,77 %.

BAISSE DES RENDEMENTS OBLIGATAIRES

Sur le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor américain ont baissé, les investisseurs assimilant les données économiques, notamment un PIB solide et des chiffres de l’inflation américaine conformes aux prévisions, au lendemain de la décision de la Réserve fédérale de maintenir ses taux d’intérêt inchangés.

Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities, a déclaré que, bien que la croissance du PIB soit bonne, « elle provenait en grande partie de la hausse des dépenses dans le domaine de l’IA ».

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a reculé de 10,6 points de base, à 4,939 %.

Le rendement de l’obligation à 30 ans US30YT=RR a reculé de 6,03 points de base, à 5,3007 %.

Le rendement des bons du Trésor à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au gré des anticipations de taux d’intérêt de la Réserve fédérale, a reculé de 13,3 points de base, à 4,602 %.

Sur le marché des devises , l’euro s’est apprécié face au dollar après la décision de la BCE, tandis que le billet vert s’est affaibli face aux autres principales devises à la suite de la publication des dernières données économiques.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a reculé de 0,23 % à 101,88, tandis que l'euro

EUR= s'est apprécié de 0,25 % à 1,118 $.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,07 % à 157,69.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a reculé de 2,70 % à 79 081,15 dollars.

BAISSE DU PÉTROLE

Sur les marchés de l’énergie, les cours du pétrole ont baissé après que le Wall Street Journal a rapporté que le vice-président américain JD Vance avait adressé une lettre au chef du Conseil de sécurité iranien, Mohsen Rezaei, dans le but de relancer les négociations de paix. Par ailleurs, des médiateurs qatariens ont présenté à l’Iran un nouveau projet d’accord visant à mettre fin à la guerre, a déclaré à Reuters un responsable au courant des négociations, bien qu’un haut responsable iranien ait rejeté cette proposition, la qualifiant d’inacceptable.

Le brut américain CLc1 a clôturé en baisse de 0,76 %, soit 78 cents, à 102,00 dollars le baril, tandis que le Brent LCOc1 s'est établi à 114,88 dollars le baril, en recul de 0,38 %, soit 44 cents, sur la journée.

Du côté des métaux précieux , l’or a reculé après que les données sur l’inflation américaine ont renforcé les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine plus tard dans l’année, réduisant ainsi l’attrait de ce métal qui ne rapporte pas de rendement.

L'or au comptant XAU= a reculé de 1,16 % à 4 019,71 dollars l'once, tandis que l'argent au comptant XAG= a chuté de 3,48 % à 52,10 dollars l'once.