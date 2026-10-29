Les actions et les rendements obligataires reculent alors que les inquiétudes liées à l'IA et les données économiques sont au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La chute du cours de l'action Alphabet fait suite à une forte consommation de trésorerie liée à l'IA révélée dans le rapport trimestriel

* La croissance américaine au troisième trimestre dépasse les attentes grâce à l'accélération des dépenses de consommation et des investissements des entreprises

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule de 4,61 points de base à 4,999%

(Mises à jour concernant les horaires de cotation aux États-Unis)

par Sinéad Carew et Marc Jones

Les indices boursiersde Wall Street ont reculé, les inquiétudes liées à l’IA ayant contrebalancé certaines données économiques encourageantes, tandis que les actions européennes ont rebondi, la Banque centrale européenne ayant marqué une pause dans sa série de hausses de taux.

Les rendements des bons du Trésor américain ont reculé après la publication de données indiquant que l’économie américaine avait progressé plus rapidement que prévu au troisième trimestre, la résilience des dépenses de consommation et les investissements des entreprises stimulés par l’IA ayant compensé l’impact de la hausse des prix du pétrole liée au conflit au Moyen-Orient. Toutefois, les prix du pétrole ont baissé au cours de la journée, les espoirs de pourparlers de paix ayant atténué les nouvelles inquiétudes concernant les perturbations de l’approvisionnement dues à l’escalade du conflit.

L'indice européen STOXX 600 .STOXX s'est redressé après que la BCE a maintenu son taux directeur à 2,5%. Par ailleurs, la présidente de la BCE , Christine Lagarde , a confirmé, après des mois de spéculations, qu'elle quitterait ses fonctions en février.

Mais à Wall Street, le Nasdaq a chuté de plus de 1%, tandis qu’Alphabet GOOGL.O a subi une forte correction après avoir révélé, dans son rapport trimestriel publié mercredi après la clôture du marché, une importante consommation de trésorerie liée à l’intelligence artificielle. Les éditeurs de logiciels ServiceNow NOW.N et Fortinet FTNT.O ont tous deux chuté de plus de 20% après la publication de leurs résultats financiers.

“Même si les marchés sont en baisse aujourd’hui et réagissent négativement aux résultats d’Alphabet, de ServiceNow et de certaines autres valeurs, nous avons également reçu des chiffres du PIB qui suggèrent que les fondamentaux de l’économie restent solides,” a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef des marchés chez Ameriprise.

“Les dépenses de consommation ont accéléré. Les investissements des entreprises ont accéléré. Ce sont ces éléments qui continuent d’indiquer que l’économie et les fondamentaux restent solides, malgré une certaine faiblesse des échanges aujourd’hui liée au thème de l’IA.”

Les investisseurs suivront de près les prochains rapports de résultats pour en savoir plus sur les dépenses liées à l’IA, avec les publications d’Intel INTC.O et d’Amazon AMZN.O attendues après la clôture des marchés américains.

À Wall Street à 13 h 12 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 197,23 points, soit 0,38%, à 52 277,87, le S&P 500 .SPX a perdu 32,22 points, soit 0,42%, à 7 711,76 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 374,84 points, soit 1,41%, à 26 175,01.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a perdu 2,20 points, soit 0,19%, pour s'établir à 1 131,83.

Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 a clôturé en hausse de 0,77%.

BAISSE DES RENDEMENTS OBLIGATAIRES

Sur le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor américain ont accentué leurs baisses antérieures après la publication de données sur l’inflation américaine globalement conformes aux attentes, au lendemain de la décision de la Réserve fédérale de maintenir ses taux d’intérêt inchangés.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR a reculé de 4,61 points de base à 4,999%, tandis que celui des obligations à 30 ans US30YT=RR a baissé de 2,27 points de base à 5,3383%.

Le rendement des obligations à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d’intérêt de la Réserve fédérale, a reculé de 6,66 points de base à 4,668%.

Sur le marché des devises , l’euro est resté stable après la décision de la BCE, tandis que le dollar est resté inchangé face aux autres grandes devises à la suite de la publication de données indiquant une hausse de l’inflation aux États-Unis.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a reculé de 0,16% à 101,96, tandis que l'euro

EUR= s'est apprécié de 0,14% à 1,1168 dollar.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est raffermi de 0,03% à 157,87.

BAISSE DU PÉTROLE

Sur les marchés de l’énergie, les cours du pétrole ont reculé après que le Wall Street Journal a rapporté que le vice-président américain JD Vance avait adressé une lettre au chef du Conseil de sécurité iranien, Mohsen Rezaei, dans le but de relancer les négociations de paix. Par ailleurs, les médiateurs qatariens ont présenté à l’Iran un nouveau projet d’accord visant à mettre fin à la guerre, a déclaré à Reuters un responsable au courant des négociations, bien qu’un haut responsable iranien ait rejeté cette proposition, la qualifiant d’inacceptable.

Le brut américain CLc1 a reculé de 0,92% à 101,83 dollars le baril et le Brent LCOc1 a chuté à 115,08 dollars le baril, en baisse de 0,21% sur la journée.

Du côté des métaux précieux , l’or a reculé après que les données sur l’inflation américaine ont renforcé les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine plus tard dans l’année, réduisant ainsi l’attrait de ce métal qui ne rapporte pas de rendement.

L'or au comptant XAU= a reculé de 1,06% à 4 024,01 dollars l'once, tandis que l'argent au comptant XAG= a chuté de 2,85% à 52,44 dollars l'once.