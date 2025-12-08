 Aller au contenu principal
Les actions et les obligations sont prudemment optimistes quant à un assouplissement des taux de la Fed
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 05:02

Les marchés d'actions et
d'obligations se sont montrés prudemment optimistes lundi quant
à une réduction nécessaire des taux d'intérêt par la Réserve
fédérale  cette semaine, même si la réunion s'annonce
comme l'une des plus houleuses de mémoire récente.
Les contrats à terme impliquent environ 85 % de chances d'une
réduction d'un quart de point du taux des fonds de 3,75 % à 4,0
%, de sorte qu'une décision de maintien serait un choc sismique.
Un sondage Reuters  réalisé auprès de 108 analystes a
révélé que seuls 19 d'entre eux ne prévoyaient aucun changement,
et le reste une réduction.
    « Nous nous attendons à au moins deux dissidences en faveur
d'un statu quo et à ce que seule une faible majorité des 19
participants au FOMC indique dans leurs projections actualisées
qu'une réduction en décembre était appropriée », a écrit Michael
Feroli, responsable de l'économie américaine chez JPMorgan, dans
une note.
    Le Federal Open Market Committee n'a pas connu trois
dissidences ou plus lors d'une réunion depuis 2019, et cela ne
s'est produit que neuf fois depuis 1990.
    Michael Feroli pense également que la Fed réduira ses taux
en janvier pour se prémunir contre un affaiblissement durable du
marché du travail, avant de marquer une longue pause dans sa
politique. Les marchés ne voient actuellement que 24 % de
chances d'un mouvement en janvier et un nouvel assouplissement
n'est pas entièrement tarifé avant juillet.  0#USDIRPR  
Les banques centrales du Canada , de la Suisse et de
l'Australie se réunissent également cette semaine et toutes sont
prêtes à rester stables. La Banque nationale suisse 
pourrait souhaiter un nouvel assouplissement pour compenser la
force de son franc, mais elle est déjà à 0 % et hésite à devenir
négative.
Une série de données économiques positives a conduit les marchés
à abandonner tout espoir d'un nouvel assouplissement de la part
de la Reserve Bank of Australia  et même à tabler sur une
hausse des taux pour la fin de l'année 2026.
L'espoir d'un nouvel assouplissement de la part de la Fed a
contribué à soutenir les actions ces dernières semaines, et les
contrats à terme du S&P 500  ESc1  et du Nasdaq  NQc1  étaient
tous deux en hausse de 0,1 % dans les échanges asiatiques.
    Cette semaine, les bénéfices d'Oracle  ORCL.N  et de
Broadcom  AVGO.OQ  mettront à l'épreuve l'appétit pour tout ce
qui a trait à l'intelligence artificielle, tandis que Costco
 COST.OQ  donnera des indications sur la demande des
consommateurs.
    
    LES OBLIGATIONS DÉPENDENT BEAUCOUP DES ORIENTATIONS DE LA
FED
En Asie, le Nikkei  .N225  est resté stable, après avoir
enregistré un modeste gain de 0,5 % la semaine dernière. Les
actions sud-coréennes   .KS11  ont ajouté 0,2%, après
avoir bondi de 4,4% la semaine dernière suite à la confirmation
d'une baisse des droits de douane américains sur ses
exportations.
    L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique
hors Japon  .MIAPJ0000PUS  s'est raffermi de 0,2%.
Les valeurs sûres chinoises  .CSI300  ont gagné près de 1,0%,
les données montrant que les exportations du pays ont augmenté
de 5,9% en novembre, dépassant les prévisions de 3,8% et restant
résistantes face aux droits de douane américains. Les
importations ont légèrement manqué avec une augmentation de 1,9
%, suggérant que la demande intérieure est restée faible dans
l'ensemble.
    En Europe, les contrats à terme EUROSTOXX 50  STXEc1  et
FTSE  FFIc1  ont légèrement baissé de 0,1 %, tandis que les
contrats à terme DAX  FDXc1  ont peu varié.
    Sur les marchés obligataires, les bons du Trésor à plus long
terme ont été sous pression étant donné le risque d'une
orientation hawkish de la part de la Fed, même si elle se met
d'accord sur une réduction cette semaine. 
Les attaques du président Donald Trump contre l'indépendance de
la Fed  pourraient également conduire à des taux trop bas
et alimenter l'inflation à long terme.
    Lundi, les rendements à 10 ans  US10YT-TWEB  étaient un peu
plus bas à 4,136%, après avoir augmenté de 9 points de base la
semaine dernière.
La hausse des rendements a permis au dollar de se stabiliser
après deux semaines de baisse, bien que son indice soit
maintenant en baisse de 0,1 % à 98,876  =USD . Le dollar a
reculé de 0,2% face au yen à 154,99  JPY=EBS , les marchés étant
de plus en plus convaincus que la Banque du Japon 
relèvera ses taux lors d'une réunion de politique monétaire la
semaine prochaine.
    L'euro s'est légèrement raffermi à 1,1654 $  EUR=EBS , tout
juste en deçà de son récent plus haut de sept semaines de 1,1682
$.
    Les matières premières ont été généralement soutenues par
les paris sur une plus grande stimulation de la politique
américaine, avec le cuivre atteignant des sommets historiques
grâce à un mélange de préoccupations concernant l'offre et de la
demande provenant de l'investissement dans les infrastructures
liées à l'IA.  MET/L 
L'or s'est maintenu à 4 210 $ l'once  XAU= , après avoir atteint
4 259 $ vendredi, tandis que l'argent  XAG=  était tout juste en
deçà d'un pic historique.  GOL/ 
    Les prix du pétrole ont également été soutenus par la
possibilité d'une baisse des taux d'intérêt, combinée à
l'incertitude géopolitique qui pourrait limiter les
approvisionnements de la Russie et du Venezuela.  O/R 
Le Brent  LCOc1  a augmenté de 0,1% à 63,84 dollars le baril,
tandis que le brut américain  CLc1  a augmenté de 0,2% à 60,17
dollars le baril.

Valeurs associées

Argent
58,01 USD Six - Forex 1 -0,50%
CSI 300 INDEX
4 630,53 Pts Six - Forex 1 +1,00%
CUIVRE (COPPER GRADE)
11 645,00 USD LME +1,51%
EUR/USD SPOT
1,1655 USD Six - Forex 1 +0,06%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
50 509,41 Pts Six - Forex 1 +0,03%
ORACLE
217,590 USD NYSE +1,52%
Or
4 207,56 USD Six - Forex 1 +0,25%
Pétrole Brent
63,79 USD Ice Europ -0,11%
Pétrole WTI
60,13 USD Ice Europ +0,03%
USD/JPY SPOT
155,1920 Six - Forex 1 -0,03%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
