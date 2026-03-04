 Aller au contenu principal
Les actions et les obligations espagnoles rebondissent, les investisseurs se détournent de la menace commerciale de Trump
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 11:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour après la reprise des prix)

Les actions et les obligations espagnoles ont récupéré les pertes subies au début de lajournée de mercredi en raison de la menace du président Donald Trump d'imposer un embargo commercial au pays après le refus de Madrid de permettre à l'armée américaine d'utiliser ses bases pour des missions liées à des frappes sur l'Iran.

* L'IBEX .IBEX , l'indice de référence de Madrid, a surmonté sa faiblesse initiale pour augmenter de 1,4 % sur la journée, ce qui en fait l'un des marchés européens les plus performants. L'indice plus large STOXX 600 .STOXX était en hausse de 1,1%.

* Les coûts d'emprunt du gouvernement espagnol ont baissé en ligne avec le reste du marché obligataire de la zone euro, ramenant la prime que les investisseurs veulent détenir la dette espagnole plutôt que les obligations allemandes de référence à environ 43,7 points de base, à partir d'un sommet de 2026 de près de 47 points de base plus tôt.

* Les rendements des obligations espagnoles à 10 ans

ES10YT=RR ont baissé de près de 4 points de base à 3,2 %, tandis que ceux de la dette allemande de référence à 10 ans ont baissé de 1 point de base à 2,765 %.

* "C'est un livre de jeu que Donald Trump a déjà utilisé contre de nombreux pays, y compris l'Espagne. Ma première réaction a été que l'UE est traitée comme un bloc commercial unique et que cela va donc être délicat pour les États-Unis. Il y a certaines choses qui sont manifestement espagnoles (et qui pourraient être ciblées)", a déclaré James Rossiter, responsable de la stratégie macroéconomique mondiale, TD Securities London.

* Les actions des grands prêteurs Banco Santander

SAN.MC et BBVA BBVA.MC ont augmenté de 2%, tandis que les rivaux plus petits Caixabank CABK.MC et Bankinter BMK.MC étaient en hausse de 0,3-0,5%.

* Les États-Unis ont enregistré un excédent commercial avec l'Espagne pour la quatrième année consécutive en 2025, à 4,8 milliards de dollars, selon les données du Bureau du recensement des États-Unis, avec des exportations américaines de 26,1 milliards de dollars et des importations de 21,3 milliards de dollars. Les exportations américaines de pétrole brut et de gaz naturel liquéfié vers l'Espagne ont augmenté ces dernières années.

Valeurs associées

BANCO SANTANDER
9,8920 EUR Sibe +2,82%
BANKINTER
13,5300 EUR Sibe +0,07%
BBVA
18,5750 EUR Sibe +2,82%
CAIXABANK
10,1050 EUR Sibe +0,70%
IBEX 35
17 392,1000 Pts Sibe +1,79%
STOXX Europe 600
612,80 Pts DJ STOXX +1,38%
