Les actions et le dollar se préparent aux résultats des entreprises technologiques et aux verdicts sur les taux d'intérêt

Le Nikkei et les contrats à terme de Wall Street s'arrêtent près de sommets records

Les espoirs de bénéfices exceptionnels dans le secteur de la technologie soutiennent les gains des actions

Les investisseurs obligataires voient des baisses de taux aux États-Unis et au Canada et un maintien au Japon

L'or atteint les 4 000 dollars l'once alors que l'argent chaud quitte la bulle

par Wayne Cole

Les actions asiatiques ont consolidé leurs gains récents mardi, l'espoir d'un dégel des tensions commerciales mondiales ayant maintenu l'appétit pour le risque, tandis que la hausse des valeurs technologiques s'est appuyée sur une série exceptionnelle de bénéfices pour les méga-capitalisations cette semaine.

La probabilité d'une baisse des coûts d'emprunt aux États-Unis et au Canada cette semaine a soutenu les obligations et a pesé sur le dollar, les investisseurs attendant de voir jusqu'à quel point la Réserve fédérale pourrait être dovish sur les perspectives.

Pendant ce temps, l'or XAU= , valeur refuge, s'est blotti autour de 4 000 dollars l'once, alors qu'une chute de 9 % en cinq séances a fait sortir l'argent de l'effet de levier de ce qui était des transactions très encombrées. GOL/

"Ce qui a commencé comme une hausse des prix soutenue par les fondamentaux semble maintenant être motivé par l'enthousiasme des détaillants", a déclaré Neil Shearing, économiste en chef du groupe Capital Economics.

"Et comme les prix sont toujours à des niveaux record en termes réels, le prochain mouvement important de l'or sera plus probablement à la baisse qu'à la hausse", a-t-il ajouté. "En effet, selon nos nouvelles prévisions, le prix de l'or devrait tomber à 3 500 dollars l'once d'ici à la fin de l'année 2026."

Plusieurs marchés boursiers asiatiques ont également atteint des sommets historiques et avaient besoin d'une pause. Le Nikkei

.N225 a reculé de 0,2 %, après avoir bondi de 2,5 % lundi, alors qu'un rallye dans tous les domaines technologiques l'a porté à des gains de près de 27 % depuis le début de l'année.

La nouvelle Première ministre japonaise Sanae Takaichi a rencontré le président américain Donald Trump à Tokyo pour discuter des liens de défense, du commerce et d'un ensemble d'investissements aux États-Unis dans le cadre d'un accord de 550 milliards de dollars conclu plus tôt cette année.

Les actions sud-coréennes .KS11 ont glissé de 1,2%, effaçant une partie du bond de 2,6% de lundi. Le sentiment a été soutenu par des données montrant que l'économie a dépassé les prévisions au troisième trimestre, grâce à la vigueur de la consommation et des exportations.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a légèrement baissé de 0,2%, tandis que les blue chips chinoises .CSI300 ont ajouté 0,2%. L'indice composite de Shanghai .SSEC a franchi la barre des 4 000 pour la première fois depuis la mi-2015.

Les contrats à terme EUROSTOXX 50 STXEc1 ont perdu 0,2%, tout comme les contrats à terme DAX FDXc1 , tandis que les contrats à terme FTSE FFIc1 étaient un peu plus bas. Les contrats à terme du S&P 500 ESc1 et du Nasdaq NQc1 ont peu varié, proches de leurs sommets historiques.

Les valeurs technologiques ont de nouveau tiré Wall Street vers le haut pendant la nuit, Qualcomm QCOM.O ayant bondi de 11 % après avoir dévoilé deux puces d'intelligence artificielle pour les centres de données.

LA FIN DU QT?

Les attentes sont élevées à l'égard des "Sept Magnifiques", les poids lourds de la technologie, qui publient leurs résultats cette semaine: Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O , Apple

AAPL.O , Amazon AMZN.O et Meta Platforms META.O ont tous besoin de résultats solides pour justifier leurs valorisations élevées.

Dans le but de réduire ses dépenses, Amazon prévoit de supprimer jusqu'à 30 000 emplois dans l'entreprise à partir de mardi, ont indiqué des sources à Reuters.

Sur les marchés obligataires, les rendements des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR se sont maintenus à 3,98%, les investisseurs attendant la réunion de la Fed de mercredi. Une baisse des taux d'un quart de point est considérée comme acquise, la véritable question étant de savoir si la Fed valide les prix du marché pour un assouplissement en décembre également. 0#USDIRPR

On espère également que la Fed mettra fin à la réduction de son bilan, également connue sous le nom de resserrement quantitatif.

La banque centrale du Canada devrait également réduire ses taux cette semaine, tandis que la Banque centrale européenne et la Banque du Japon devraient rester stables.

La Banque du Japon (BOJ) est susceptible de débattre de la question de savoir si les conditions sont réunies pour reprendre les hausses de taux alors que les craintes d'une récession induite par les droits de douane s'apaisent, mais des complications politiques pourraient l'inciter à rester en attente pour le moment.

Les paris sur une perspective dovish de la Fed ont vu le dollar glisser de 0,4% à 152,20 yens JPY=EBS , après s'être arrêté avant le récent pic de 153,29 la nuit dernière.

L'euro est remonté à 1,1660 $ EUR=EBS , mais reste en deçà de la résistance à 1,1728 $. L'indice du dollar a baissé de 0,3% à 98,643 =USD , mais est resté bien à l'intérieur de la récente fourchette de transactions.

Sur les marchés des matières premières, les prix du pétrole ont baissé suite à un rapport de Reuters selon lequel huit nations de l'OPEP+ penchent en faveur d'une nouvelle augmentation modeste de la production de pétrole pour décembre lors de leur réunion de dimanche, alors que l'Arabie Saoudite s'efforce de récupérer des parts de marché. O/R

Le Brent LCOc1 a baissé de 0,2% à 65,51 dollars le baril, tandis que le brut américain CLc1 a baissé de 0,2% à 61,20 dollars le baril.