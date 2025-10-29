Les actions et le dollar américain conservent leurs gains après la baisse des taux de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Fed réduit ses taux de 25 points de base comme prévu

La rencontre prévue entre Trump et Xi maintient l'optimisme des marchés

Nvidia dépasse les 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière

(Mise à jour avec le communiqué de la Fed) par Chuck Mikolajczak

Les actions mondiales ont maintenu leurs gains et étaient sur le point de progresser pour une cinquième séance consécutive mercredi, tandis que le dollar américain est resté plus élevé après la réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine et avant les résultats de plusieurs méga-capitalisations américaines. La banque centrale a réduit les taux de 25 points de base, notant la visibilité limitée des données en raison de la fermeture du gouvernement, et a déclaré qu'elle mettait fin au retrait de son bilan de 6 600 milliards de dollars, également connu sous le nom de resserrement quantitatif (QT), compte tenu des preuves que les conditions de liquidité du marché monétaire ont commencé à se resserrer et que les niveaux de réserve des banques ont diminué.

"Plutôt que de risquer une explosion des marchés de la dette à court terme, il était logique d'arrêter le QT. Il y avait déjà des signes de tension, il n'y avait donc pas grand-chose à gagner à pousser le QT plus loin", a déclaré Brian Jacobsen, économiste en chef chez Annex Wealth Management à Menomonee Falls, dans le Wisconsin.

"Dans un clin d'œil à la pénurie de données, la Fed a dû qualifier l'ensemble de la déclaration en disant 'indicateurs disponibles', parce qu'il n'y en a pas beaucoup avec la fermeture du gouvernement. Les opinions dissidentes n'étaient pas surprenantes, c'était donc une déclaration sans surprise."

À Wall Street, les actions américaines étaient en hausse, poursuivant leur récent rallye qui a poussé les principaux indices à des niveaux record grâce à l'apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, aux attentes d'une baisse des taux de la part de la Fed, aux dépenses surdimensionnées liées à l'intelligence artificielle et à un début solide de la saison des bénéfices des entreprises. Les investisseurs attendent maintenant les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, pour avoir des indications sur la trajectoire des taux d'intérêt après l'annonce de la politique et toute mise à jour sur son programme de resserrement quantitatif (QT). Bien qu'il y ait eu une pénurie de données économiques, y compris sur le marché du travail, en raison du shutdown, une série de grandes entreprises américaines ont annoncé des licenciements , y compris Amazon AMZN.O , plus tôt cette semaine. Nvidia NVDA.O est devenue la première société à franchir la barre des 5 000 milliards de dollars de valorisation mercredi, avec des actions en hausse de 4,7 % pour compléter un bond de 5 % lors de la séance précédente après que le directeur général Jensen Huang a déclaré que le leader des puces d'intelligence artificielle construira sept nouveaux superordinateurs pour le Département de l'énergie des États-Unis, et que la société a 500 milliards de dollars de réservations pour ses puces.

D'autres sociétés à forte capitalisation comme Microsoft

MSFT.O , Alphabet GOOGL.O et Meta META.O doivent publier leurs résultats après la clôture de la bourse mercredi. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 119,78 points, soit 0,25%, à 47 826,58, le S&P 500 .SPX a gagné 10,58 points, soit 0,15%, à 6 901,47 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 121,47 points, soit 0,51%, à 23 948,97. L'indice MSCI des actions du monde entier .MIWD00000PUS était en hausse de 1,69 point, soit 0,17%, à 1 015,29 après avoir atteint un record intrajournalier de 1 017,24 tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en baisse 0,06%. Les annonces politiques de la Banque du Japon et de la Banque centrale européenne sont attendues plus tard dans la semaine.

L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a maintenu ses gains après la déclaration de la Fed et était en hausse de 0,18% à 98,85, avec l'euro EUR= en baisse de 0,07% à 1,1642 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,17% à 152,36, tandis que la livre sterling GBP= s'est affaiblie de 0,41% à 1,3213 dollar. Le dollar canadien CAD= s'est renforcé de 0,21% par rapport au billet vert à 1,39 dollar canadien après que la Banque du Canada a réduit son taux d'intérêt directeur au jour le jour à 2,25% mercredi, comme largement attendu, et a signalé que cela pourrait marquer la fin de son cycle de réduction à moins que les perspectives de l'inflation et de l'économie ne changent. Le président américain Donald Trump et le président sud-coréen Lee Jae Myung ont finalisé les détails de leur accord commercial controversé lors d'un sommet en Corée du Sud, et le président américain a également fait part de son optimisme concernant un sommet imminent avec le président chinois Xi Jinping. En ce qui concerne les obligations d'État américaines, le rendement des obligations de référence à 10 ans US10YT=RR a prolongé ses gains après l'annonce de la politique monétaire et a augmenté de 3,5 points de base pour atteindre 4,018 %, alors qu'il se maintient près de ses niveaux les plus bas depuis avril. Le rendement du billet à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a gagné 2,6 points de base à 3,52%. Le pétrole brut américain CLc1 a progressé de 0,73% à 60,59 dollars le baril et le Brent LCOc1 a atteint 65,02 dollars le baril, en hausse de 0,96% sur la journée.