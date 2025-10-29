 Aller au contenu principal
"La police tue": Nuñez porte plainte contre quatre députés LFI
information fournie par AFP 29/10/2025 à 22:51

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez le 22 octobre 2025, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a porté plainte pour diffamation contre quatre députés LFI, dont Manon Aubry et Aurélien Taché, pour leur mise en cause de la police à l'occasion des 20 ans de la mort de Zyed et Bouna à Clichy-sous-Bois, a indiqué mercredi le ministère.

Cette plainte vise Manon Aubry, Paul Vannier, Aurélien Taché et Ersilia Soudais, a-t-on précisé.

Le 27 octobre 2005, après avoir été poursuivis par la police, Bouna Traoré, 15 ans, et Zyed Benna, 17 ans, sont morts électrocutés dans un site EDF où ils avaient trouvé refuge.

Leur décès a provoqué une vague d'émeutes dans tout le pays pendant trois semaines.

"Il y a 20 ans, Zyed Benna et Bouna Traoré ont été tués lors d'un contrôle policier. Depuis rien n'a changé. Le racisme et la violence continuent de ronger la police et de causer des morts. Cessons de fermer les yeux et stoppons l'impunité, pour la justice et la paix", a écrit lundi sur X Manon Aubry.

"Depuis la mort de Zyed et Bouna, 162 personnes ont perdu la vie lors de contrôles de police. 20 ans après, les histoires se répètent: la police tue toujours, et les victimes sont les mêmes", a posté sur le même réseau social Aurélien Taché.

"Je condamne totalement (...) ces propos", a réagi mercredi soir sur le plateau de C à vous sur France 5 Laurent Nuñez.

"On laisse à penser que de manière systémique dans la police, il y a finalement cette volonté de tuer, de s'en prendre à des jeunes, plutôt issus de la diversité", a-t-il dénoncé, reprochant aux députés LFI d'employer les expressions de "police coloniale", et de "police qui tue".

Après la mort des deux adolescents, "qui est évidemment un drame", "la justice a été saisie et n'a pas condamné les policiers parce que l'action était proportionnée, parce que c'était dans le cadre de leur action normale", a-t-il commenté.

Les deux policiers, poursuivis pour non-assistance à personne en danger après le drame, ont été relaxés en 2015.

