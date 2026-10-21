Les actions enregistrent de légers gains grâce à l'optimisme suscité par les résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'indice MSCI Asie-Pacifique hors Japon progresse; le KOSPI gagne 3,3 % et avoisine son plus haut niveau de la semaine

* Les contrats à terme sur le Brent franchissent la barre des 110 dollars le baril

* L'écart entre les rendements obligataires français et allemands progresse légèrement à 156 points de base

(Mises à jour tout au long de l'article)

par Dhara Ranasinghe et Gregor Stuart Hunter

Les marchés boursiers mondiaux ont légèrement progressé mercredi, les premiers signes de la saison des résultats laissant entrevoir de solides bénéfices pour les entreprises internationales et renforçant le moral des investisseurs face aux inquiétudes persistantes concernant la vigueur du secteur de l’IA et les turbulences sur les marchés obligataires.

Les marchés mondiaux ont connu un mois mouvementé, la forte vague de ventes sur les actions liées à l’IA ayant pesé sur le sentiment à l’égard du secteur technologique, tandis que le marché obligataire français a subi des pressions, les violentes manifestations venant s’ajouter à ses difficultés politiques.

Les marchés européens étaient globalement en hausse en début de séance .STOXX , tandis que les contrats à terme sur les actions américaines ESc1 1YMc1 laissaient entrevoir une ouverture positive pour Wall Street, dans l’attente des résultats financiers de sociétés telles que Meta META.O et Tesla TSLA.O plus tard dans la journée.

Selon les données de LSEG, 13 % des entreprises du S&P 500 ont déjà publié leurs résultats, et 86 % d’entre elles ont dépassé les estimations de bénéfices.

« Ce que nous avons observé jusqu’à présent en 2026, c’est que les marchés ont effectivement réagi positivement à ces bons résultats », a déclaré Neil Fisher, spécialiste en investissement chez St James’s Place à Londres.

« Là où ils n’ont pas toujours réagi positivement à des résultats en hausse, notamment dans le domaine de l’IA, c’est lorsque de nouvelles dépenses d’investissement (CapEx (dépenses d’investissement) et des dépenses supplémentaires consacrées à l’IA sont mises sur la table. »

En Asie, l’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a progressé d’environ 1 %, tiré par une hausse de plus de 3 % de l’indice coréen .KS11 , tandis que le Nikkei 225 japonais .N225 a gagné près de 1 %.

GAGNANTS ET PERDANTS DE L’IA

L'opérateur australien de centres de données NextDC NXT.AX a perdu près de la moitié de sa capitalisation boursière mercredi après avoir fortement revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année à venir et suspendu ses projets de développement, prolongeant ainsi la vague de sentiment négatif à l'égard des valeurs mondiales liées à l'IA.

À l’inverse, les actions de la société sud-coréenne d’infrastructures d’intelligence artificielle Elice Group

0158S0.KQ ont bondi de près de 30 %, rebondissant après la chute enregistrée lors de son introduction en bourse mardi.

Les actions des entreprises japonaises et taïwanaises fournisseurs de Tesla TSLA.O et de SpaceX SPCX.O ont progressé après qu’Elon Musk a déclaré mardi qu’une fusion entre les deux sociétés serait “ une bonne idée ” et qu’elles avaient formé des comités spéciaux pour discuter d’une union.

Par ailleurs, à Mumbai, l’introduction en bourse de Jio Platforms < JIOP.NS> , d’un montant de 3,2 milliards de dollars, a été entièrement souscrite en moins de deux heures d’ouverture des enchères publiques, les investisseurs s’étant rués sur la plus grande vente d’actions jamais réalisée en Inde et la première organisée par Reliance, la société du milliardaire Mukesh Ambani, depuis deux décennies.

POINTS FAIBLES

La banque centrale indonésienne a maintenu son taux directeur inchangé mercredi, mais a relevé son taux de facilité de dépôt de 25 points de base et abaissé le taux de réserves obligatoires des banques de 2 points de pourcentage afin de soutenir la liquidité et le crédit, après que les marchés ont été secoués par un avertissement de MSCI la semaine dernière selon lequel les actions indonésiennes pourraient être exclues de ses principaux indices de référence.

La roupie IDR= est retombée sous le seuil clé des 18 000 , conservant ainsi son titre de devise asiatique la moins performante, avec une baisse de 7,4 % cette année.

La France, au cœur des récentes turbulences sur les marchés obligataires européens, est également restée sous les feux de l’actualité.

Les rendements de ses obligations ont de nouveau augmenté alors que les investisseurs faisaient le point sur les manifestations généralisées à travers la France, qui mettent la pression sur un gouvernement qui peinait déjà à redresser ses finances.

Les rendements des obligations françaises à 10 ans

FR10YT=RR ont augmenté de plus de 16 points de base depuis le début de la semaine, pour s’établir juste en dessous de la barre des 5 %. C’est de loin la plus forte hausse parmi les obligations des plus grandes économies mondiales, qui ont progressé en moyenne d’un peu plus de 5 points de base, selon les données de LSEG.

L’enseigne française de supermarchés Carrefour CARR.PA a chuté de près de 13 % après avoir revu à la baisse ses prévisions en raison des récentes manifestations.

Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management, a déclaré que ni les troubles ni les difficultés budgétaires de la France ne devaient occulter la résilience de l’économie de la zone euro et le renforcement du cycle des bénéfices en Europe.

“ Nous maintenons notre note “attrayante” sur les actions de la zone euro”», a-t-il déclaré.

Le rebond du cours du pétrole LCOc1 , qui est repassé au-dessus des 110 dollars le baril après une brève baisse la veille, a renforcé le sentiment négatif sur les marchés obligataires, les rendements des bons du Trésor américain ayant également augmenté lors des échanges à Londres US10YT=RR .

L’émissaire américain Steve Witkoff doit rencontrer le président russe Vladimir Poutine dans la journée, après ce qu’un responsable américain a qualifié de discussions “ constructives ” avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky en Norvège, alors que le président Donald Trump a déclaré qu’il était temps pour l’Ukraine de mettre fin à la guerre.

Sur les marchés des changes, l’indice du dollar =USD , qui mesure la devise par rapport à six autres devises, est resté stable à 101,79, tandis que les inquiétudes en France ont maintenu l’euro sur la défensive. La monnaie unique a reculé d’environ 0,2 % à 1,122 dollar EUR=EBS .

Le yen JPY= est resté stable face au dollar à 158,15 après que les données gouvernementales publiées mercredi ont montré que les exportations japonaises en septembre avaient augmenté de 16,7 % par rapport à l’année précédente, manquant ainsi les estimations. La forte demande en semi-conducteurs et en produits liés à l’IA a compensé la faiblesse observée dans d’autres secteurs.

Par ailleurs, les données ont montré que l’inflation au Royaume-Uni avait augmenté de 3,5 %, que le gouvernement britannique avait à nouveau emprunté plus que prévu en septembre et que la dette publique avait dépassé les 3 000 milliards de livres sterling, soulignant le défi auquel sera confronté le ministre des Finances John Healey lors de la présentation de son premier budget la semaine prochaine.