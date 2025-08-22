 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 975,93
+0,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions énergétiques augmentent alors que le président de la Fed américaine laisse entrevoir une baisse des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 16:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY augmente de 1,5%, suivant les gains de Wall Street sur les espoirs de réduction des taux d'intérêt

** Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a évoqué la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion de la banque centrale, lors de son intervention au symposium de Jackson Hole

** La baisse des taux d'intérêt peut stimuler la croissance économique et augmenter la demande de pétrole

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 étaient en hausse de 0,30 % à 67,86 $/b, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate (WTI) CLc1 ont grimpé de 0,40 % à 63,76 $/b O/R

** Les grands noms de l'énergie Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N progressent respectivement de 1,1 % et 1,2 %

** SLB SLB.N , Halliburton HAL.N , APA Corp APA.O , Occidental Petroleum OXY.N et Devon energy DVN.N progressent de 2,9 % à 4,4 %, parmi les plus fortes hausses de l'indice de l'énergie

** La société de services pétroliers Baker Hughes BKR.O en hausse de 2,4%

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N en hausse de 2,2% et HF Sinclair DINO.N en hausse de 2,4%

Banques centrales
FED

Valeurs associées

APA
21,5511 USD NASDAQ +4,46%
BAKER HUGHES RG-A
44,4800 USD NASDAQ +2,35%
CHEVRON
157,660 USD NYSE +1,38%
DEVON ENERGY
34,905 USD NYSE +3,01%
EXXON MOBIL
110,650 USD NYSE +1,33%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HALLIBURTON
22,085 USD NYSE +3,78%
HF SINCLAIR
47,080 USD NYSE +2,28%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
OCCIDENTAL PETROLEUM
45,795 USD NYSE +2,75%
PBF ENER RG-A
23,215 USD NYSE +4,52%
PHILLIPS 66
127,530 USD NYSE +2,47%
Pétrole Brent
67,78 USD Ice Europ +0,16%
Pétrole WTI
63,67 USD Ice Europ +0,27%
SLB
35,195 USD NYSE +4,07%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

