Les actions énergétiques augmentent alors que le président de la Fed américaine laisse entrevoir une baisse des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY augmente de 1,5%, suivant les gains de Wall Street sur les espoirs de réduction des taux d'intérêt

** Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a évoqué la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion de la banque centrale, lors de son intervention au symposium de Jackson Hole

** La baisse des taux d'intérêt peut stimuler la croissance économique et augmenter la demande de pétrole

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 étaient en hausse de 0,30 % à 67,86 $/b, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate (WTI) CLc1 ont grimpé de 0,40 % à 63,76 $/b O/R

** Les grands noms de l'énergie Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N progressent respectivement de 1,1 % et 1,2 %

** SLB SLB.N , Halliburton HAL.N , APA Corp APA.O , Occidental Petroleum OXY.N et Devon energy DVN.N progressent de 2,9 % à 4,4 %, parmi les plus fortes hausses de l'indice de l'énergie

** La société de services pétroliers Baker Hughes BKR.O en hausse de 2,4%

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N en hausse de 2,2% et HF Sinclair DINO.N en hausse de 2,4%