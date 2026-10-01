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(Ajoute un nouvel article de blog)

* Le STOXX 600 recule de 1,1%

* Tendance baissière générale, environ 90% des titres en baisse

* Les banques sont à la traîne

* Les contrats à terme sur le Nasdaq en hausse après la publication des résultats de Micron

1er octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LES ACTIONS EN SURSIS

Selon Capital Economics, trois thèmes ont animé les marchés au troisième trimestre: les hauts et les bas de l’enthousiasme des investisseurs pour les actions liées à l’IA, les fortes fluctuations des cours des matières premières et la hausse brutale des rendements obligataires.

Capital Economics estime que ces trois facteurs sont proches d'un point d'inflexion.

"Nous pensons que la hausse des actions tirée par l'IA est devenue excessive et qu'elle se transformera en déroute à un moment donné", a-t-il déclaré.

"Nous nous attendons également à un recul des cours des matières premières, tout en précisant que les prix de l’énergie continueront de dépendre fortement de l’évolution de la situation dans le détroit d’Ormuz."

"Et nous pensons que les obligations d’État se redresseront, les cycles de resserrement monétaire s’avérant moins marqués que prévu."

Le premier point est peut-être le plus intéressant. Si la hausse liée à l’IA touche à sa fin, comme le pense CapEco, les marchés s’apprêtent alors à traverser une période difficile.

Le cabinet de conseil estime qu’il y a de bonnes raisons de s’inquiéter, notamment les valorisations, les prévisions de bénéfices élevées et la sensibilité croissante du secteur aux taux d’intérêt.

Si les ratios cours/bénéfices ne sont pas excessifs, d’autres indicateurs de valorisation sont élevés par rapport aux normes historiques, tels que le CAPE de Shiller ou le ratio cours/valeur comptable de l’indice, selon Capital Economics.

"De plus, la hausse s’est principalement appuyée sur les prévisions de bénéfices, qui nous semblent désormais assez optimistes", notent-ils.

Si cette hausse venait à prendre fin, Capital Economics s'attend à ce que les baisses les plus importantes touchent les États-Unis et la Corée du Sud, tandis que Taïwan et le Japon pourraient également en pâtir.

L’Europe pourrait être relativement épargnée.

"Même si nous ne prévoyons pas de résultats particulièrement brillants… en partie parce que nous pensons que la croissance économique de la région sera décevante, nous continuons de tabler sur la meilleure performance parmi les indices régionaux MSCI au cours des deux prochaines années, alors que la bulle éclatera ailleurs."

(Samuel Indyk)

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