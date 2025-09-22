Les actions du secteur technologique américain restent stables après que Donald Trump a annoncé une taxe de 100 000 dollars sur les visas H-1B

Les actions technologiques américaines ont peu changé lundi après que le président Donald Trump a annoncé une taxe annuelle de 100 000 dollars pour les visas H-1B, dans le cadre de sa répression de l'immigration qui a suscité des inquiétudes quant à l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre et à l'accès limité aux travailleurs qualifiés.

Le programme H-1B permet aux employeurs américains d'embaucher des travailleurs étrangers dans des domaines spécialisés tels que la technologie et l'ingénierie, et l'augmentation des frais menace d'accroître les coûts de main-d'œuvre pour les entreprises technologiques qui dépendent fortement de ce vivier de talents.

Plus de 70 % de ces visas ont été accordés à des ressortissants indiens l'année dernière, selon des données américaines. Au cours du premier mandat de Donald Trump, l'administration a durci les procédures d'approbation des visas et a renforcé l'examen des demandes, ce qui a donné lieu à des poursuites judiciaires de la part des groupes industriels.

Les analystes ont déclaré que l'impact devrait être modéré, étant donné que les frais ne s'appliquent qu'aux nouvelles demandes, mais ils ont averti qu'une offre limitée de travailleurs qualifiés aux États-Unis pourrait faire grimper les salaires et réduire les marges.

Amazon AMZN.O , Alphabet GOOGL.O , Meta META.O et Microsoft MSFT.O figurent régulièrement parmi les entreprises qui octroient le plus de visas H-1B, selon les données disponibles, ce qui souligne leur dépendance à l'égard des ingénieurs et des développeurs étrangers pour alimenter la croissance dans des domaines tels que l'informatique dématérialisée et l'intelligence artificielle.

Les actions de Cognizant Technology Solutions CTSH.O , JP Morgan JPM.N et Intel INTC.O , qui figurent parmi les plus grands sponsors de visas H-1B, se négociaient entre une baisse de 0,8 % etune hausse de 0,3 % dans lespremiers échanges.

"La taxe H-1B limitera l'offre de talents aux États-Unis, ce qui entraînera une hausse de la demande de travailleurs locaux ou de détenteurs de cartes vertes. Les entreprises informatiques devront payer ces employés plus cher ou risquer de les perdre", ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note.

"La pénurie de talents entraînera une hausse des salaires sur place, ce qui pourrait faire baisser les bénéfices de 4 à 13 %."

Les groupes de pression de l'industrie, y compris le Nasscom indien et la Chambre de commerce des États-Unis, devraient réagir, arguant que les frais nuiront à l'innovation et décourageront les talents internationaux de chercher un emploi aux États-Unis, selon les analystes.

LES ACTIONS INDIENNES DANS LE SECTEUR DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION SONT TOUCHÉES

Les travailleurs indiens du secteur des technologies de l'information constituent la majeure partie des demandeurs de visa H-1B et, bien que les entreprises indiennes du secteur des technologies de l'information aient longtemps bénéficié des programmes de visas de travail américains, elles sont désormais confrontées à la perspective d'une augmentation des coûts et d'un ralentissement de la croissance de leur chiffre d'affaires.

Les actions indiennes du secteur des technologies de l'information ont chuté lundi, le sous-indice technologique perdant près de 3 % et entraînant dans sa chute l'indice plus large Nifty 50.

Les actions cotées en bourse d'Infosys INFY.O et de Wipro

WIT.N ont baissé respectivement de 0,6 % et de 2 %.

"Nous pensons qu'il n'y aura plus de nouveaux visas H-1B, sauf dans des cas extrêmes pour les entreprises indiennes du secteur des technologies de l'information, car l'augmentation de 100 000 dollars est presque le double de leurs salaires médians et n'a pas de sens économique", ont déclaré les analystes d'Ambit Capital.