Les actions du secteur spatial marquent le pas après leur récente hausse, suite à l'explosion d'une fusée de Blue Origin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 mai - ** Les actions de la plupart des entreprises spatiales américaines reculent en pré-ouverture après avoir connu une forte hausse tout au long du mois de mai

** Une fusée New Glenn de Blue Origin , sans équipage, a explosé jeudi sur une rampe de lancement en Floride lors d'un test; la fusée devait mettre en orbite basse 48 satellites Amazon Leo

** Rocket Lab RKLB.O recule de 5,5%, Planet Labs PL.N de 4,1% et Intuitive Machines LUNR.O de 7,6%

** L'ETF Roundhill Space and Technology MARS.Z recule de 4%, tandis que l'ETF Procure Space UFO.O perd 3,9%

** Les actions du secteur spatial ont récemment connu une forte hausse après que SpaceX, la société d'Elon Musk, a dévoilé la semaine dernière son dossier d'introduction en bourse (introduction en bourse)

** Les entreprises spatiales cotées en bourse pourraient bénéficier de l'attention des investisseurs si SpaceX maintient sa valorisation colossale, davantage portée par les perspectives de croissance à long terme que par les bénéfices à court terme

** AST SpaceMobile ASTS.O figure parmi les plus fortes baisses, avec un recul de 14,7%, et devrait mettre fin à une série de 11 jours de hausse si les pertes se confirment