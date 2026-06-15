Les actions du secteur du voyage progressent après l'accord entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin au conflit

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15 juin - ** Les actions américaines du secteur du voyage progressent en pré-ouverture après que Washington et Téhéran se sont mis d'accord pour mettre fin au conflit et rouvrir le détroit d'Ormuz, apaisant ainsi les inquiétudes concernant les coûts liés au pétrole

** Les opérateurs de croisières Norwegian Cruise Line

NCLH.N et Royal Caribbean RCL.N progressent d'environ 4%, tandis que Carnival Corp CCL.N affiche une hausse de 3%

** Le conflit a perturbé les liaisons aériennes mondiales et entraîné la fermeture de hubs clés au Moyen-Orient, tout en faisant grimper les prix du pétrole, ce qui jette une ombre sur le secteur

** Parmi les autres titres liés au voyage, Airbnb ABNB.O , Expedia EXPE.O et Tripadvisor TRIP.O ont chacun progressé de 1%, tandis que Booking Holdings BKNG.O a gagné 2%

** Les actions des compagnies aériennes américaines ont également progressé en pré-ouverture à la suite de la trêve