Les actions du secteur du voyage chutent alors que le conflit entre les États-Unis et l'Iran provoque les pires perturbations depuis la pandémie

* Chute des actions dans le secteur du voyage

* Des passagers bloqués dans le monde entier à cause du conflit qui frappe les compagnies aériennes

* Les prix du pétrole atteignent leur niveau le plus élevé depuis des mois

Les actions du secteur du voyage ont chuté lundi, perdant 22,6 milliards de dollars, alors que l'escalade du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran a perturbé les vols dans le monde entier, fermé les principaux hubs du Moyen-Orient et fait monter en flèche les prix du pétrole, les analystes mettant en garde contre des semaines de perturbations.

L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) des Nations unies a indiqué aux pays qu'ils "ont la responsabilité d'assurer la sécurité et la sûreté des opérations de transport aérien, des installations et des passagers".

Les principales plates-formes du Golfe, dont l'aéroport international le plus fréquenté du monde, Dubaï , qui accueille habituellement plus de 1 000 vols par jour, sont restées fermées pour la troisième journée. Des dizaines de milliers de passagers sont restés bloqués , l'aviation étant confrontée à sa plus grande épreuve depuis la pandémie de COVID-19.

Lundi, la Jordanie est devenue le dernier pays de la région à fermer partiellement son espace aérien.

Le Département d'État américain a demandé lundi aux Américains de quitter immédiatement plus d'une douzaine de pays du Moyen-Orient, dont l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Les prix du pétrole ont bondi jusqu'à 13 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis janvier 2025, alors que l'Iran et Israël intensifient leurs attaques, ce qui laisse entrevoir une augmentation des coûts du carburant pour les compagnies aériennes.

La guerre a fait baisser les actions des compagnies aériennes américaines lundi, Delta Air Lines DAL.N , United Airlines UAL.O et American Airlines AAL.O chutant de 2 à 4 %. Selon les calculs de Reuters, un groupe de 29 grandes compagnies aériennes, hôtelières et de voyage d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord a perdu 22,6 milliards de dollars en valeur de marché lundi.

Les actions de TUI TUI1n.DE , le plus grand voyagiste européen, ont clôturé en baisse de 9,9%, tandis que l'allemand Lufthansa LHAG.DE a reculé de 5,2% et le propriétaire de British Airways, IAG ICAG.L , a perdu 5,5%.

"Toutes les compagnies aériennes sont pleines et tous les vols sont pleins parce que les gens doivent prendre ce qu'ils peuvent", a déclaré Paul Charles, directeur de la société de conseil en voyage PC Agency, qui a lui-même été bloqué à l'étranger.

La société de technologie de voyage Navan NAVN.O a déclaré que des milliers d'employés de centaines d'entreprises devaient se rendre au Moyen-Orient ou en revenir cette semaine, tandis que Marriott MAR.O a déclaré que ses hôtels dans la région restaient ouverts.

Les analystes ont souligné que la hausse des coûts du carburant, les annulations et les frais de réacheminement constituaient des points de pression pour les compagnies aériennes, malgré les opérations de couverture. JPMorgan, Goodbody et Citi ont désigné Wizz Air WIZZ.L comme le transporteur européen le plus exposé en raison de sa forte présence en Israël.

Les compagnies aériennes américaines effectuent très peu de vols vers le Moyen-Orient, les analystes de Jefferies estimant que la région représente moins de 1 % de la capacité prévue pour le premier trimestre pour American, United et Delta DAL.N .

Mais les prix du carburant restent un risque, ont ajouté les analystes de Jefferies, S&P mettant en garde contre le potentiel de la plus grande perturbation de l'approvisionnement en pétrole de l'histoire si les flux à travers le détroit d'Ormuz restent faibles ou sont interrompus. Le 1er mars, seuls cinq pétroliers ont transité par le détroit, contre une soixantaine par jour récemment, selon S&P.

"Si la réduction du trafic des pétroliers se poursuit pendant une semaine ou deux, ce sera historique", a déclaré Jim Burkhard, responsable mondial de la recherche sur le pétrole brut chez S&P.

Selon Jefferies, une hausse de 5 % des coûts du carburant pourrait réduire de 5 à 10 % les bénéfices de Delta et de United en 2026, tandis que ceux d'American Airlines pourraient chuter d'environ 35 %.

DES VOLS LIMITÉS

Un nombre limité de vols d'Etihad Airways au départ d'Abu Dhabi a repris lundi, tandis que l'aéroport Ben Gurion d'Israël a annoncé sa réouverture, bien que sur une base limitée.

L'autorité de l'aviation civile des Émirats arabes unis commencera à opérer des "vols spéciaux", a rapporté l'agence de presse nationale WAM , afin d'aider certains des dizaines de milliers de passagers bloqués à quitter la région. Mais de nombreux transporteurs du Moyen-Orient ont continué à annuler ou à suspendre leurs vols.

Même avant le conflit, le secteur était soumis à des tensions, les voyageurs soucieux de leur budget évitaient les vacances coûteuses. Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N a prévu lundi un bénéfice plus faible que prévu pour 2026.

Les actions des compagnies aériennes asiatiques ont également été touchées, notamment Singapore Airlines SIAL.SI , Cathay Pacific Airways 0293.HK de Hong Kong, Qantas Airways

QAN.AX d'Australie et Japan Airlines 9201.T , qui ont toutes clôturé en baisse d'au moins 4 % lundi.

Cathay Pacific a annulé tous ses vols vers le Moyen-Orient, y compris vers Dubaï et Riyad, et a renoncé aux frais de rebooking.

Singapore Airlines a annulé ses vols à destination et en provenance de Dubaï jusqu'au 7 mars, tandis que Japan Airlines a suspendu ses vols Tokyo-Doha.

Brendan Sobie, analyste indépendant de l'aviation basé à Singapour, a déclaré que les transporteurs indiens étaient particulièrement exposés en raison de leurs horaires chargés au Moyen-Orient, où ils desservent des travailleurs migrants, et de l'interdiction d'utiliser l'espace aérien pakistanais pour les vols à destination et en provenance de l'Europe.

DES CHANGEMENTS DE VOLS À LA HÂTE

Les effets d'entraînement ont touché les voyageurs du monde entier. Selon le Conseil international des aéroports, Dubaï a été l'aéroport international le plus fréquenté au monde en 2024, avec 92 millions de passagers, devançant l'aéroport Heathrow de Londres de 13 millions de passagers. Doha se classait au 10e rang.

Lufthansa a annulé des vols de passagers à destination et en provenance des Émirats arabes unis, tandis que des passagers de Qatar Airways à Sydney ont déclaré à Reuters qu'ils s'étaient démenés pour réorganiser leur voyage en l'absence d'informations.

Ascanio Giorgetti, 16 ans, et sa mère Alessandra Giorgetti, originaires d'Italie, ont vu leur vol pour Milan via Doha annulé. Ils ont trouvé un autre itinéraire pour rentrer chez eux, via Los Angeles, sur une autre compagnie aérienne.

"Nous n'avons aucune information, aucune réponse au téléphone de Qatar (Airways)", a-t-elle déclaré, ajoutant que les billets avaient coûté 4 000 euros (4 708 $).

Jenni et Doug Stewart, tous deux âgés de 78 ans, s'envolaient de Sydney vers l'Écosse via Doha lorsque leur vol est retourné à Melbourne, avant qu'ils ne reprennent le chemin de Sydney. "On nous a dit que l'espace aérien avait été fermé", raconte Jenni. "C'était le chaos à Melbourne, des centaines de personnes cherchaient la moindre information", a déclaré Doug. (1 dollar = 0,8495 euro)