 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions du secteur du voyage chutent alors que la guerre entre les États-Unis et l'Iran provoque les pires perturbations depuis la pandémie
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 14:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chute des actions dans le secteur du voyage

* Des passagers bloqués dans le monde entier à cause du conflit qui frappe les compagnies aériennes

* Les prix du pétrole atteignent leur plus haut niveau depuis des mois

(Mise à jour du paragraphe 1 avec la perte de valeur marchande, ajout d'une citation d'analyste dans le paragraphe 6, mise à jour des actions et du contexte dans les paragraphes 8 et 9, nouveaux graphiques) par Byron Kaye, Hollie Adams et Joanna Plucinska

Les actions du secteur du voyage ont chuté lundi, alors que l'escalade du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran a perturbé les vols dans le monde entier, fermé les principaux hubs du Moyen-Orient et fait monter en flèche les prix du pétrole, les analystes mettant en garde contre des semaines de perturbations à venir.

Dubaï, la plate-forme internationale la plus fréquentée au monde, et Doha sont restées fermées pour la troisième journée, laissant des dizaines de milliers de passagers bloqués alors que l'aviation fait face à son plus grand défi depuis la pandémie de COVID. Lundi, la Jordanie est devenue le dernier pays de la région à fermer partiellement son espace aérien.

Les prix du pétrole ont bondi jusqu'à 13 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis janvier 2025, l'Iran et Israël ayant intensifié leurs attaques, ce qui laisse entrevoir une augmentation des coûts du carburant pour les compagnies aériennes.

Les actions des principales compagnies aériennes ont perdu plus de 11 milliards de dollars en valeur de marché, selon les calculs de Reuters.

Les actions de TUI TUI1n.DE , le plus grand voyagiste européen, étaient en baisse de 9,6% à 1302 GMT, tandis que Lufthansa LHAG.DE était en baisse de 5,7% et IAG ICAG.L , propriétaire de British Airways, en baisse de 5,4%. L'hôtelier Accor ACCP.PA et le croisiériste Carnival ont également chuté.

Les actions des compagnies aériennes américaines ont chuté d'environ 5 % avant la mise sur le marché.

"Toutes les compagnies aériennes sont pleines et tous les vols sont pleins parce que les gens doivent prendre ce qu'ils peuvent", a déclaré Paul Charles, directeur de la société de conseil en voyages PC Agency, qui a lui-même été bloqué à l'étranger. M. Charles a déclaré que les avions et les équipages étaient dispersés dans le monde entier, aux mauvais endroits, dans un "scénario cauchemardesque".

Les analystes ont souligné que la hausse des coûts du carburant, les annulations et les frais de réacheminement étaient les principaux points de pression pour les compagnies aériennes, malgré les couvertures. J.P. Morgan, Goodbody et Citi ont désigné Wizz Air WIZZ.L comme le transporteur européen le plus exposé en raison de sa forte présence en Israël.

Lundi, la compagnie Etihad d'Abu Dhabi a repris certains vols, tandis que l'aéroport israélien Ben Gurion a déclaré qu'il rouvrirait dans une mesure limitée.

Même avant le conflit, le secteur était sous pression, les voyageurs soucieux de leur budget évitant les vacances coûteuses. Lundi, Norwegian Cruise Line Holdings a prévu des bénéfices plus faibles que prévu pour 2026.

De nombreux transporteurs du Moyen-Orient ont continué à annuler des vols lundi. Flydubai a suspendu tous ses vols à destination et en provenance de Dubaï jusqu'à 15 heures (1100 GMT) mardi.

Les actions des compagnies aériennes asiatiques ont également été touchées. ANA Holdings 9202.T , Air China

0753.HK 601111.SS , China Southern Airlines 600029.SS , China Eastern Airlines 601115.SS , AirAsia X AIRX.KL de Malaisie et China Airlines 2610.TW et EVA Airways 2618.TW de Taïwan ont toutes chuté d'au moins 4%. Cathay Pacific 0293.HK a annulé tous ses vols vers le Moyen-Orient, y compris vers Dubaï et Riyad, et a renoncé aux frais de rebooking.

Singapore Airlines a annulé ses vols à destination et en provenance de Dubaï jusqu'au 7 mars, tandis que Japan Airlines a suspendu ses vols Tokyo-Doha.

Brendan Sobie, analyste indépendant de l'aviation basé à Singapour, a déclaré que les transporteurs indiens étaient particulièrement exposés en raison de leurs horaires chargés au Moyen-Orient, où ils desservent des travailleurs migrants, et de l'interdiction d'utiliser l'espace aérien pakistanais pour les vols à destination et en provenance de l'Europe.

Air India a annulé les vols entre l'Inde et Zurich, Copenhague, Birmingham, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, Israël et le Qatar, et a indiqué que les vols à destination de New York et de Newark seraient ravitaillés à Rome.

Le fournisseur de données VariFlight a indiqué que les compagnies aériennes de Chine continentale avaient annulé 26,5 % des vols à destination et en provenance du Moyen-Orient entre le 2 et le 8 mars, ce qui laisse présager une "forte perturbation à court terme", mais une position attentiste quant à d'éventuels changements d'horaires à plus long terme.

LES PASSAGERS SE PRÉCIPITENT POUR CHANGER DE VOL

Les effets d'entraînement ont touché les voyageurs du monde entier. Selon le Conseil international des aéroports, Dubaï a été l'aéroport international le plus fréquenté au monde en 2024, avec 92 millions de passagers, devançant l'aéroport Heathrow de Londres de 13 millions. Doha se classait au 10e rang.

Lufthansa a annulé les vols de passagers à destination et en provenance des Émirats arabes unis, mais a tenté de faire décoller un Airbus de Dubaï vers Munich sans passagers.

Les passagers de Qatar Airways à Sydney ont déclaré à Reuters qu'ils s'étaient démenés pour réorganiser leur voyage avec peu d'informations. Ascanio Giorgetti, 16 ans, et sa mère Alessandra Giorgetti, originaires d'Italie, ont vu leur vol pour Milan via Doha annulé. Ils ont trouvé un autre itinéraire pour rentrer chez eux, via Los Angeles, sur une autre compagnie aérienne.

"Nous n'avons aucune information, aucune réponse au téléphone de Qatar (Airways)", a-t-elle déclaré, ajoutant que les billets avaient coûté 4 000 euros (4 708 $).

Jenni et Doug Stewart, tous deux âgés de 78 ans, s'envolaient de Sydney vers l'Écosse via Doha lorsque leur vol est retourné à Melbourne, avant qu'ils ne reprennent le chemin de Sydney. "On nous a dit que l'espace aérien avait été fermé", raconte Jenni. "C'était le chaos à Melbourne, des centaines de personnes cherchaient la moindre information", a déclaré Doug.

(1 dollar = 0,8495 euro)

Guerre en Iran

Valeurs associées

ACCOR
44,5000 EUR Euronext Paris -9,66%
AIR CHINA -H-
0,702 EUR Tradegate -7,12%
AIR CHINA -H-
445,325 GBX LSE +718,27%
AIR FRANCE - KLM
11,4000 EUR Euronext Paris -7,32%
AIR NEW ZEALAND
0,3685 USD OTCBB 0,00%
AIRBUS
180,8000 EUR Euronext Paris -1,87%
ANA HD
17,500 EUR Tradegate -4,37%
CATHAY PAC AIRWA
1,510 EUR Tradegate -0,66%
CITIGROUP
110,200 USD NYSE 0,00%
DT LUFTHANSA
8,550 EUR XETRA -5,92%
INTL. CONS. AIR
4,4530 EUR Sibe +0,50%
JAPAN AIRLINES
16,400 EUR Tradegate -6,29%
JAPAN AIRLINES
18,5424 USD OTCBB 0,00%
NORW CRS LINE
24,775 USD NYSE 0,00%
QANTAS AIRWAYS
5,798 EUR Tradegate -4,26%
SINGAPORE AIRLIN
4,603 EUR Tradegate -3,07%
TUI
7,302 EUR XETRA -9,63%
WIZZ AIR
1 130,000 GBX LSE -7,38%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • GE AEROSPACE : Les signaux haussiers sont intacts
    GE AEROSPACE : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 02.03.2026 15:23 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Explosion à Téhéran, le 1er mars 2026 ( UGC / - )
    Guerre au Moyen-Orient: les principaux développements
    information fournie par AFP 02.03.2026 15:18 

    Téhéran affirme avoir visé les bureaux du Premier ministre israélien en réponse aux frappes israélo-américaines, alors que le Liban est précipité dans la guerre par le Hezbollah pro-iranien et que le Royaume-Uni s'implique progressivement. Voici les principaux ... Lire la suite

  • ( Belga / JONAS ROOSENS )
    Amazon double ses investissements dans le "cloud" et l'IA en Espagne, avec 18 mds EUR supplémentaires
    information fournie par Boursorama avec AFP 02.03.2026 15:13 

    Le géant américain du commerce en ligne et du numérique Amazon a annoncé lundi un investissement massif de 18 milliards d'euros supplémentaires en Espagne dans le "cloud" et l'IA, s'ajoutant à 15,7 milliards déjà officialisés en mai 2024 pour une période de dix ... Lire la suite

  • ( AFP / DENIS CHARLET )
    Assurance vie : l'année 2026 commence sur les chapeaux de roue
    information fournie par Boursorama avec Media Services 02.03.2026 15:09 

    L'assurance vie bénéficie de vents porteurs depuis plusieurs trimestres : l'inquiétude des français pour leur avenir et une rémunération relativement intéressante par rapport à d'autres placements. La collecte nette de l'assurance vie s'est élevée à 6,2 milliards ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank